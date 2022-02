01/02/2022 12:23 Sociedad CORONAVIRUS El TSJPV no autoriza prorrogar y extender el uso del pasaporte covid en Euskadi EITB MEDIA Los jueces creen que el Gobierno Vasco no ha justificado debidamente su eficacia. Desde la medianoche está sin efecto el decreto que se estableció a mediados de diciembre, por lo que en estos momentos sólo se puede solicitar el pasaporte en el ocio nocturno y en restaurantes de más de 50 personas. Escuchar la página Escuchar la página

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado la petición del Gobierno Vasco para prorrogar hasta el próximo 13 de febrero la exigencia del certificado covid y su extensión a hoteles, alojamientos turísticos y salones de juego y apuestas al no haber justificado el Gobierno Vasco su eficacia para evitar contagios.

Además, ha considerado que cuando la incidencia de la pandemia está "en claro descenso, difícilmente se puede justificar la ampliación a nuevos espacios, de una medida restrictiva de derechos fundamentales". En consecuencia, también rechaza su aplicación en hoteles, alojamientos turísticos y salones de juego y apuestas, como pretendía el Ejecutivo.

Según el alto tribunal vasco, el Ejecutivo debería haber "justificado la eficacia y necesidad de la medida, con un esfuerzo de motivación mayor que el que ha realizado al presentar una solicitud casi idéntica a las anteriores que soslaya las nuevas circunstancias acreditadas".

"No habiéndolo hecho, ha de entenderse que la solicitud de autorización judicial de prórroga de la medida no supera el triple juicio de proporcionalidad, necesidad y fundamentalmente de idoneidad, al no justificar precisamente la eficacia de la medida, a día de hoy, para evitar o reducir de manera apreciable los contagios. En consecuencia la medida solicitada no puede autorizarse" ha asegurado.

Desde la medianoche está sin efecto el decreto que se estableció a mediados del pasado mes de diciembre, por lo que en estos momentos sólo se puede solicitar el certificado covid en el ocio nocturno y en restaurantes de más de 50 personas.

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, han tenido conocimiento del auto durante la rueda de prensa posterior al Gobierno Vasco, y por el momento no han hecho ninguna valoración al respecto, ya que no conocen su contenido.

"Con la información que tenemos -que es ninguna, que es un whatsApp-, no somos capaces de entender cuál es la decisión del TSJPV. Entonces, no vamos a hacer una valoración sobre algo que no entendemos y no conocemos. Cuando conozcamos el contenido de la resolución, daremos nuestra opinión", ha añadido Zupiria.

En la misma línea, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha afirmado que no disponían de la información sobre la decisión judicial y, por lo tanto, ha asegurado que esperarán a conocer el auto antes de hacer "ninguna valoración al respecto".

Ayer la Fiscalía también se mostró en contra de ampliar la exigencia del pasaporte covid a hoteles, alojamientos turísticos y salones de juego, pero a favor de prorrogar su vigencia dos semanas más en el resto de establecimientos en los que ya se exigía (hostelería, centros de salud y hospitales, polideportivos y gimnasios, entre otros).

El Gobierno Vasco registró el viernes ante el TSJPV su petición de prorrogar hasta el 13 de febrero la exigencia de presentar el certificado de vacunación para acceder a espacios de ocio y gimnasios, así como requirió el aval judicial para que también fuera obligatorio en hoteles, apartamentos turísticos y salones de juego.

El Ejecutivo justificó la medida en que la intensidad de la circulación epidémica y el consiguiente índice de ocupación de camas hospitalarias hacen necesario establecer y ajustar a la situación actual las medidas de prevención y contención y control de la salud pública.

Esta semana la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha destacado que la vacunación contra la covid-19 ha subido tres puntos entre los "grupos más rezagados" (20-29 años y 30-39 años) debido a la implantación del pasaporte covid. Este dato demuestra, en sus palabras, "su efectividad".