06/02/2022 12:22 Sociedad CORONAVIRUS Zubia: "En dos años hemos atendido más de 1000 personas en la UCI del Hospital Donostia, ninguna dos veces" Eider Jauregi Oiartzabal | EITB MEDIA "En la CAV, uno de cada 700 habitantes ha estado en una situación crítica por el coronavirus" ha señalado. Ha añadido que la pandemia ha golpeado duramente la salud mental de los trabajadores sanitarios: "Necesitamos también que nos cuiden" y ha pedido más recursos a la Administración.

Pronto se cumplirán dos años de la llegada del coronavirus a nuestras vidas. Durante este tiempo hemos vivido seis olas o picos de contagios y ahora que parece que la última comienza a remitir poco a poco, el responsable de la UCI del Hospital Donostia, Félix Zubia, ha realizado una especie de balance en el programa "Osasun Etxea" de Euskadi Irratia. Ha explicado que en ese periodo de tiempo han sido atendidos 1000 pacientes críticos en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Donostia, "personas de carne y hueso, más allá de los números". La cifra impone, pero ha ofrecido un dato que invita al optimismo: "Nadie ha pasado dos veces por la UCI, es decir, las reinfecciones son posibles, pero a pesar de volver a contagiarse, ninguno ha vuelto a estar en la UCI".

Zubia también ha ofrecido otro dato que da cuenta de la dimensión de la pandemia: "A la vista de la ocupación covid de las UCIs, uno de cada 700 habitantes de la CAV ha estado grave por el coronavirus durante estos dos años".

El médico ha vuelto a poner enfásis en los muertos por el virus, más de 100 en la última semana, entre ellos el monje franciscano y meteorólogo que trabajó para Euskadi Irratia durante varios años, Pello Zabala. "No hay que olvidarse de ellos al hablar de la pandemia" ha reflexionado.

La llegada incesante de enfermos, los fallecimientos, trabajar en condiciones tan duras... todo ello ha dejado una profunda huella entre el personal sanitario. Un reciente estudio ha desvelado que el 45% de los sanitarios sufrió trastornos mentales durante la primera ola y Zubia ha confirmado esos datos. Ha explicado que en su unidad el 25% tiene problemas de este tipo, en el que él mismo se ha incluido: "Yo también tengo problemas para dormir". "Estamos mal y nosotros también necesitamos que alguien nos cuide. La Administración tiene que tomar medidas y aunque la pandemia mejore, hay que adoptar medidas a medio plazo: poner más recursos, acabar con la temporalidad... "

De la no obligatoriedad de la mascarilla en la calle y la eliminación del pasaporte covid

"Me parece muy lógico que la mascarilla no sea obligatoria en la calle, ya que es una medida poco eficaz a nivel de reducción de la transmisión", asegura Félix Zubia. Y en la misma línea, ha dicho de que se ha "alegrado" de la retirada del certificado covid. "Más que para interrumpir la transmisión del virus, es una decisión tomada para complicar la vida a los que no están vacunados, para incitarles a vacunarse, y yo siempre he dicho que hay que convencer a la gente con datos y los beneficios de la vacuna son suficientes para convencer a la gente".

Así las cosas, ha advertido de que adoptar este tipo de medidas, "poco eficaces", puede "cansar a la gente" y él tiene claro que "hacen falta menos medidas pero más eficaces". "En el exterior, no hace falta tener puesta la mascarilla si se puede respetar la distancia entre la gente. Sí se acumula mucha gente, entonces sí. En los interiores, por contra, siempre hay que llevar mascarilla, bien colocada, tapando boca y nariz. Y garantizar una ventilación adecuada es la clave". En la medida de lo posible, ha dicho, que hay que impulsar formas de trabajo como el teletrabajo y evitar reuniones y aglomeraciones.

Preguntado por el fin de las medidas, ha recordado que, aunque los datos están mejorando, todavía es necesario mantener las restricciones: "Las medidas se adoptan cuando en las UCIs se supera el umbral 50 pacientes covid, y todavía hay más de 80 personas en las unidades de críticos. Por tanto, no es el momento todavía de aligerar las medidas".