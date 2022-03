06/03/2022 07:40 Sociedad JUICIO Comienza el juicio contra Kote Cabezudo por la causa principal ANE SANTESTEBAN | EITB MEDIA No es la primera causa contra Cabezudo, pero sí la pieza principal. El fotógrafo deberá aclarar si cometió abusos sexuales y violaciones. Aunque las denunciantes son 21, a los juzgados llegarán el caso de 16 mujeres. Escuchar la página Escuchar la página

Este lunes comienza en San Sebastián el juicio por la causa principal del denominado caso Kote Cabezudo, que concluirá un mes después, el 7 de abril, tras 20 sesiones. En este proceso participarán decenas de víctimas, testigos y peritos, y el fotógrafo deberá aclarar si cometió abusos sexuales y violaciones.

Tras una investigación que ha durado casi 8 años, el fiscal ha visto indicios de delito y acusa a Cabezudo de 32 infracciones, entre ellas la de pornografía infantil. Así, pide 121 años de cárcel por los delitos cometidos contra 16 mujeres. La demanda de la acusación particular, en cambio, es mucho mayor. Eleva la petición de pena a 2400 años de prisión, ya que le acusa de casi 200 delitos, entre ellos violaciones, estafa y delitos contra menores.

Cabezudo realizó fotografías en materia de moda durante varias décadas. Trabajaba para varias agencias, entre las que destaca la agencia First Models, y era muy famoso en la zona de San Sebastián. Sin embargo, en los últimos años se han presentado varias denuncias contra él por abusos sexuales y ahora se tendrá que defenderse ante esas acusasiones.

En total son 21 las mujeres denunciantes, aunque a los juzgados llegarán 16, puesto que el resto ya han prescrito.

Los entresijos del caso

- Se juzgarán los hechos ocurridos en los años 90 y 2000.

- La primera denuncia llegó en 2013, cuando la primera mujer llegó al despacho del abogado Mario Díaz para contarle lo sucedido. Aunque inicialmente eran nueve las mueres que habían denunciado al fotógrafo, en los últimos años se han sumado más denunciantes al caso y se ha ampliado la lista de delitos.

- El caso estalló el 8 de marzo de 2018. Díez, el abogado que lleva la acusación particular, denunció a través de las redes sociales la existencia de retrasos e irregularidades injustificadas en la instrucción del caso. Así, presentó una querella contra el juez que llevaba la investigación. En aquel entonces Díez llevaba el caso de 8 mujeres.

- Al cabo de poco tiempo llegó el cambio de juez y se dio cierto impulso al caso. Se solicitaron más pruebas y en mayo de 2018 el nuevo juez instructor ordenó el ingreso en prisión de Kote Cabezudo.

No es la primera vez que Cabezudo se sienta en el banquillo de los acusados, ya que ha tenido que hacer frente a media docena de juicios. Ha sido condenado en 5 ocasiones por desobediencia, por presentar documentación falsa en el juicio y por no cumplir con lo ordenado por el juez (no retiró las imágenes pornográficas de los denunciantes de las páginas web).

El fotógrafo está a punto de salir de prisión. No obstante, hoy volverá a sentarse en el banquillo de los acusados y está por ver la sentencia que se dictará. De todas maneras, hay otros muchos casos pendientes de sentencia y dos causas pendientes que se juzgarán en junio y octubre. Por lo tanto, tras terminar el juicio principial, Kote Cabezudo continuará con las diligencias.