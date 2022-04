Sociedad Entrevista Quintas: "No tenemos nada que nos diga que podemos estar a las puertas de una nueva ola" O.P. | Eitb Media Publicado: 12/04/2022 10:34 (UTC+2) Última actualización: 12/04/2022 11:33 (UTC+2) El viceconsejero de Salud señala que la incidencia es más elevada que en otras situaciones valle, porque ómicron se contagia "con la mirada", pero asegura que mientras la repercusión en el plano asistencial no sea mayor, no hay razones para la alarma. Escuchar la página Escuchar la página

El viceconsejero de Salud del Gobierno Vasco, José Luis Quintas, asegura que ha cambiado el paradigma de lo que se entiende por pico epidémico y subraya que la clave es observar la repercusión en los servicios asistenciales.

En una entrevista concedida al programa 'Boulevard' de Radio Euskadi, Quintas ha explicado que a día de hoy no hay "ni un solo caso" de variante Delta del coronavirus, "todo es ómicron, sobre todo la subvariante BA.2 de ómicron, lo que significa que, "aunque el virus es mucho más transmisible, causa mucha menos sintomatología grave, y es mucho menos letal", por lo que la repercusión desde el punto de vista asistencial es también menor.

Ha aclarado que los indicadores de incidencia no se ajustan a la realidad porque se hacen muchas menos pruebas; los datos no plasman la incidencia real. "Vemos que la tasa de incidencia en el colectivo mayor de 60 duplica el de los menores de 60, pero esto solo significa que es en mayores de 60 donde se hace mayor seguimiento, por ser colectivo más vulnerable". Ha señalado que la incidencia real en menores de 60 podría estar en 600 o más, pese a que en los informes ronda los 300.

La inmunidad natural obtenida por el alto índice de contagios, junto con la alta tasa de vacunación y la predominancia de ómicron, hace que las características epidemiológicas hayan cambiado. Quintas afirma que la "situación es de valle", y si bien el nivel de valle es más elevado que en situaciones previas, lo importante es mirar por la repercusión asistencial.

El viceconsejero no se aventura a hacer pronósticos: "si no entra otra variante más agresiva", opina que se podría ir pensando que esto se acerca al final, pero "también se dijeron cosas en fases previas que luego no fueron así, por lo que no podemos asegurar ni predecir nada". Eso sí, se reafirma en que, hoy por hoy, "no tenemos nada que nos diga que podemos estar a las puertas de una nueva ola".

Respecto a las medidas sanitarias opina que la relajación que ya se da, en lo que respecta a aforos y aglomeraciones, así como en el uso de la mascarilla en interiores de hostelería, sí ha hecho subir la incidencia pero no ha repercutido en los hospitales, por lo que no cree que eliminar la mascarilla en algunos interiores sea "precipitado".

Matiza que en centros de salud o sociosanitarios y en el transporte público seguirá siendo obligatorio; en lo referente a los centros de trabajo, recomienda valorar cada caso, "habría que mirar, por ejemplo, la distancia interpersonal, la capacidad de ventilación del lugar o ver si es un trabajo que se hace en silencio o si se hace hablando".

En cuanto a la vacuna, Quintas "no ve sentido" a realizar una campaña masiva de la 4ª dosis, "la usaría únicamente en la población más vulnerable".