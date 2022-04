Sociedad Entrevista Bea Sever: "No cambiar el registro obstaculiza pero no les impide vivir siendo tal y como son" O. P. | EITB Media Publicado: 21/04/2022 11:19 (UTC+2) Última actualización: 21/04/2022 11:19 (UTC+2) Para la portavoz de la asociación Naizen el crítico informe sobre la Ley Trans aprobado ayer por el Consejo General del Poder Judicial no ha sido ninguna sorpresa. Insiste en la necesidad de que la sociedad empiece a reparar el sufrimiento causado a las personas transexuales. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Bea Sever. Foto de Archivo de EITB Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Noticias (1) El Consejo General del Poder Judicial aprueba por unanimidad un informe que cuestiona la Ley trans

El informe crítico sobre la Ley Trans aprobado ayer por el Consejo General del Poder Judicial no ha supuesto ninguna sorpresa para Bea Sever portavoz de la asociación de familias de menores transexuales Naizen.

Entrevistada en Euskadi Irratia este jueves por la mañana, ha señalado que esa ha sido la actitud histórica del CGPJ: "cuando salió la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo, lo comparó con el matrimonio entre animales y personas, y cuando salió la ley contra la violencia de género también dijeron que no había necesidad, así que en esto también esperábamos una actitud así".

El proyecto del Ministerio de Igualdad abre la puerta a que las personas a partir de los 12 años puedan realizar un cambio de sexo en el registro (a partir de los 14 años sin necesidad de permiso judicial y a partir de los 16 sin limitación alguna); sin embargo, el informe no vinculante del Poder Judicial señala que carece de sentido que hasta los 18 años los jóvenes puedan solicitar el cambio de sexo por su cuenta. Preguntada por ello, Sever ha aclarado que, tanto en Navarra como en la CAV, actualmente ya se están aceptando las solicitudes de cambio de sexo.

"Desde que en 2019 el Tribunal Constitucional dijera que denegar la opción de cambio de sexo a los menores de 18 años era inconstitucional, se están aceptando todas las peticiones, salvo alguna excepción; en la CAV a partir de los 12 años y en Navarra a partir de los 8", ha aclarado.

Asimismo, ha destacado que el registro es competencia del Estado, pero que en Euskadi y Navarra las leyes permiten a los niños y las niñas, desde el momento en que lo soliciten, realizar cambios en otros documentos como tarjetas sanitarias, del polideportivo u otros servicios. "No cambiar el registro obstaculiza pero no les impide vivir siendo tal y como son", porque "ser de uno u otro sexo, no es una decisión que se adopta, igual que no se decide la orientación del deseo".

Según ha explicado, hay mucho desconocimiento sobre la realidad de los y las menores transexuales, ya que, "aunque existía, hasta 2013 no aparece esta realidad, no han pasado ni diez años desde que esa conexión entre infancia y transexualidad está en nuestros cerebros".

Ha subrayado que la sociedad tiene una deuda con las personas transexuales, y ha emplazado a la sociedad a "empezar por reparar el sufrimiento que se les ha causado".