La UE premia a Vitoria-Gasteiz como Ciudad Inteligente y Climáticamente Neutra

Vitoria-Gasteiz ha sido una de las cien ciudades elegidas por la Comisión Europea en las que viven el 12 % de la población de la Unión Europea para alcanzar la neutralidad climática en 2030, dentro de un proyecto dotado de 360 millones de euros.

Las urbes seleccionadas, entre ellas las también españolas de Barcelona, Madrid, Valencia, Valladolid, Sevilla y Zaragoza, recibirán financiación comunitaria en 2022 y 2023 para buscar caminos innovadores en áreas como la movilidad limpia, la eficiencia energética y la planificación urbana sostenible, según informa este jueves la Comisión Europea.

El interés de Bruselas en acelerar la transición ecológica en las ciudades responde a que estas son responsables del 65 % del consumo energético, liberan el 70 % del dióxido de carbono y hospedan al 75 % de los europeos, proporción que se estima rondará el 85 % en 2050.

El objetivo es que esas aglomeraciones urbanas alcancen a final de la década la neutralidad climática, es decir, emitir sólo el CO2 que el territorio del municipio pueda reabsorber, pero priorizando la reducción de emisiones y con un máximo de un 20 % de gases capturados, indicaron fuentes europeas.

La selección incluye a casi todas las capitales de los países de la UE además de localidades como Oporto, Amberes, Cork, La Haya, Malmo, Burdeos, Múnich, Kranj, Pécs, Liberec, Aarhus, Tesalónica, Florencia o Parma, a las que se suman 13 municipios de países asociados como de Albania, Israel, Reino Unido, Turquía, Bosnia y Herzegóvina, Islandia, Noruega y Montenegro.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha escrito en su cuenta de Twitter que "en Europa, la transición verde está ocurriendo ahora mismo. Y siempre existe la necesidad de pioneros, que establezcan objetivos aún más altos. Hoy anunciamos las ciudades que participarán en la Misión de la UE para 100 ciudades inteligentes climáticamente neutras para 2030. Nos están mostrando el camino".

