Peio Bilbao: "Han dejado el listón muy alto en la fonda de Urbia y nuestra intención es mantenerlo" IDOIA ALBERDI ETXANIZ | EITB MEDIA Publicado: 19/07/2022 15:18 (UTC+2) Última actualización: 19/07/2022 15:50 (UTC+2) Atraídos por la magia de Urbia, Peio Bilbao y Naiara Romatet se han lanzado a la aventura y serán los nuevos gestores del establecimiento de hostelería ubicado a los pies de Aizkorri. "Seguir la senda de los anteriores gestores dejando su sello particular" es el objetivo que se han marcado.

Se enteraron de que la fonda de Urbia había colgado el cartel de cerrado y no lo dudaron ni un instante. El elgetarra Peio Bilbao y la azkoitiarra Naiara Romatet se pusieron en contacto con el Consorcio de Gipuzkoa y Araba para conocer las condiciones de contratación del emblemático establecimiento de hostelería ubicado en las faldas de Aizkorri. A partir de ahí, casi sin tiempo para digerirlo, han sido los elegidos para hacerse cargo del negocio.

Bilbao se dedica profesionalmente a la cría de cerdos en Elgeta, y desde hace tiemo rondaba en su cabeza la idea de buscar una actividad laboral complementaria. Analizó con su pareja la posibilidad de gestionar el negocio de la fonda de Urbia, y ambos se lanzaron a la aventura. Ahora, afrontan la nueva responsabilidad con ilusión, pero no pueden ocultar su nerviosismo porque reconocen ser "conscientes de que los anteriores han dejado el listón muy alto". "Tengo una mezcla de alegría y preocupación. Sabemos que mantener el nivel no es fácil, pero nos esforzaremos en ello, sin lugar a dudas. Mantendremos la oferta de siempre, pero también queremos dejar nuestro sello particular. Siendo yo criador de cerdos, también ofreceremos productos Basatxarri", asegura.

No es nuevo en el oficio. El elgetarra ya ha trabajado anteriormente en el sector de la hostelería, y en ese sentido, se ve capaz de abordar el nuevo trabajo, no le da miedo. Compaginará la gestión de la fonda con la actividad en el caserío. De hecho, reconoce, que decidió emprender el nuevo proyecto cuando vio que ambos trabajos podrían ser "compatibles y viables". Naiara Romatet, por su parte, es ingeniera, y ella también mantendrá su puesto de trabajo actual. Acudirá a Urbia los fines de semana y festivos.

La fecha oficial de la reapertura será el 31 de julio, festividad de San Ignacio. Sin embargo, abrirán unos días antes las puertas "para ir acostumbrándose y aprendiendo". "Abrir el día de San Ignacio, de golpe, sería una locura", añade Bilbao.

Desde que supo que iban a ser los nuevos gestores de la fonda su vida "es una auténtica locura". Prácticamente no sale de Urbia, y lleva ya varios días "aprendiendo todos los pormenores y la dinámica del negocio". "Estamos muy agradecidos por la ayuda que estamos recibiendo de los anteriores responsables. Nos están ayudando mucho", añade.

Hasta el 1 de noviembre la fonda de Urbia estará abierta todos los días, excepto los lunes, y a partir de esa fecha abrirá al público solo los fines de semana y festivos.