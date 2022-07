Sociedad Violencia contra las mujeres Pinchazos a mujeres: 33 más en Baiona; nuevas de denuncias en Bilbao, Gasteiz, Villabona, Zierbena y Azpeitia EITB MEDIA Publicado: 31/07/2022 09:25 (UTC+2) Última actualización: 31/07/2022 10:22 (UTC+2) 112 mujeres han denunciado haber sentido pinchazos en Baiona desde el inicio de las fiestas. En Villabona y Zierbena varias mujeres han denunciado esta noche haber sentido pinchazos. La Ertzaintza ha confirmado dos casos en la discoteca Back Stage de Bilbao. Escuchar la página Escuchar la página

Pancarta de la concentración de ayer en Algorta.

Alarma y la preocupación en las localidades en fiestas de Euskal Herria tras multiplicarse las denuncias en los puntos morados de las mismas, sobre intentos de sumisión química o pinchazos que se estarían produciendo en las últimas horas. Anoche en las fiestas de Baiona otras 33 mujeres denunciaron haber sentido un pinchazo y una de ellas fue trasladada al hospital. Desde el inicio de las fiestas 112 mujeres han denunciado pinchazos en la capital labortana: 16 el primer día, 24 el segundo, 39 el viernes y 33 esta noche.

Además, sobre la 01:30 horas de hoy se ha procedido al cierre de los bares y txosnas de Villabona, después de que varias mujeres denunciaran haber sentido pinchazos. Además, ayer se conoció que la Ertzaintza investiga una denuncia de abuso sexual en Villabona y el movimiento feminista convocó una concentración para hoy a las 19:30 horas para denunciar varias agresiones ocurridas en el marco de las fiestas. El Ayuntamiento de Villabona también se ha sumado a la protesta.

En Zierbena, por su parte, la txosna de la zona de la playa de la Arena ha sido cerrada sobre las 05:00 horas por el mismo motivo. La Ertzaintza no ha recibido de momento ninguna denuncia oficial.

Ayer sí se abrió una investigación en Zarautz después de que dos menores denunciaran haber sido pinchadas durante un concierto.

En Azpeitia, fuentes del Ayuntamiento han confirmado que en el ambulatorio de la localidad se atendió a una joven tras haver sufrido un pinchazo.

Bilbao y Vitoria

Fuentes de la Ertzaintza han confirmado de la noche del viernes al sábado en la discoteca Back Stage de Bilbao dos jóvenes de unos 24 años recibieron sendos pinchazos. Acudieron a Urgencias del Hospital de Basurto, donde les realizaron análisis de sangre, y ham presentado una denuncia ante la Ertzaintza.

Por otra parte, una cuarta mujer ha tenido que ser atendida en el Hospital de Txagorritxu en Vitoria-Gasteiz, tras sufrir un pinchazo en la misma discoteca de la capital alavesa donde otras tres jóvenes denunciaron la misma agresión el pasado viernes.

Concentración de repulsa en Algorta

Por su parte, centenares de personas se concentraron este sábado en el barrio de Algorta de Getxo para expresar su rechazo a las agresiones por pinchazo que varias mujeres sintieron el viernes durante las fiestas de San Ignacio. El Movimiento Feminista de Algorta, que había convocado esa movilización, explicó que "tres mujeres acudieron a los servicios sanitarios con sensación de mareo tras notar un pinchazo" y que, "horas después, recibimos el aviso de que un hombre también había recibido un pinchazo" en la zona de las txosnas.

"Aquí nos hemos juntado las que no cuestionamos los testimonios, los que no cuestionamos la palabra de las agredidas, no como el Ayuntamiento de Getxo", denunciaron, haciendo referencia a la nota enviada a los medios por parte del Consistorio, en el que se negaba la existencia de estos pinchazos.

Para el Movimiento Feminista, esa "técnica" supone una agresión a las mujeres y a sus cuerpos, aunque en algunos casos no se produzcan sumisiones químicas tras un pinchazo. Los autores de esos ataques pretenden causar "miedo y convertir los espacios festivos en espacios inseguros" para ellas, recalcaron. "El pinchazo, por lo tanto, va más allá de la sumisión química", denunió el Movimiento Feminista.

Imagen de la concentración de repulsa en Algorta. Foto: EITB MEDIA

Más casos

Estos casos de violencia contra las mujeres mediante sumisión química se unen a los ya registrados en lo que va de verano, donde otras 8 mujeres al menos habrían sido víctimas de intento de sumisión química en lo que va de verano: 3 en Vitoria-Gasteiz (una de ellas ha tenido que ser hospitalizada), 1 caso en Santurtzi, y 4 casos en los sanfermines de Pamplona.

Los casos se han producido en un entorno festivo, en el marco de las fiestas patronales de verano de estas localidades o en locales de ocio nocturno.

Las afectadas han denunciado haber sentido un pinchazo en alguna parte de su cuerpo y, al poco rato, haber sufrido mareos, malestar general, sensación de pérdida de conocimiento y anulación de la voluntad. Algunas de ellas han sido trasladadas a centros de salud para ser atendidas y realizarles análisis toxicológicos para poder identificar la sustancia que se les ha inyectado.

Protocolo en Cataluña

En Cataluña, desde enero hasta junio de este año se registrado 288 casos: 167 por sumisión química y 121 por vulnerabilidad química, a los que hay que sumar 17 denuncias de los últimos días ante los Mossos. La Generalitat ha puesto en marcha un protocolo para estos casos.

Qué hacer en caso de ser víctima de sumisión química

-En caso de notar un pinchazo en cualquier parte del cuerpo, o sentir que has podido recibirlo, avisa a tu círculo de amigas/os y notifícalo de inmediato a las personas responsables del local de ocio, de las fiestas, Ertzaintza y/o Policía Municipal.

-Permanece en todo momento acompañada.

-Acude con prontitud a un hospital y centro de salud para que atiendan tus síntomas y puedan realizarte análisis.

-Presenta la denuncia ante la Ertzaintza.