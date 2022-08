Sociedad Aste Nagusia 2022 Así va a afectar Aste Nagusia 2022 al tráfico en Bilbao EITB MEDIA Publicado: 16/08/2022 13:04 (UTC+2) Última actualización: 16/08/2022 13:04 (UTC+2) El Ayuntamiento de la capital vizcaína ha presentado este martes cómo va a afectar Aste Nagusia, que tendrá lugar entre los días 20 y 28, a la circulación y a la movilidad en la capital vizcaína. También se ha hecho eco de otras pautas de seguridad acordadas para esas jornadas. Escuchar la página Escuchar la página

El Ayuntamiento de Bilbao ha presentado este martes cómo va a afectar la celebración de Aste Nagusia 2022, que tendrá lugar entre los días 20 y 28 de agosto, a la circulación y a la movilidad en la capital vizcaína. También se ha hecho eco de otras pautas de seguridad acordadas para las jornadas de Aste Nagusia, que vuelve a Bilbao después de dos años sin poder celebrarse.

Así, y al igual que en anteriores ediciones de Aste Nagusia, por motivos de seguridad, todo el recinto festivo del Arenal sufrirá afecciones al tráfico. Según ha informado el Ayuntamiento, permanecerá totalmente cortado desde las 8:00 horas del jueves 18 agosto hasta las 15:00 horas del martes día 30 en las calles Sendeja, Viuda de Epalza, Arenal y Ribera.

La entrada al espacio festivo del Arenal para los vehículos autorizados se realizará por la calle Sendeja (desde Plaza Ernesto Erkoreka), y la salida por la calle Ribera, mientras que el estacionamiento de vehículos en el espacio festivo quedará prohibido, excepto en horario de carga y descarga.

Además, todas las tardes-noches de Aste Nagusia, del sábado 20 al sábado 27, este recinto acotado se extenderá a otras zonas limítrofes, como la Plaza Circular y la calle Bailén, en su tramo final, que se cortarán desde la 19:00 horas hasta las 4:00 horas del día siguiente (Plaza Circular) y 8:00 horas (calle Bailén), aproximadamente.

Otros espectáculos diarios, como los fuegos artificiales, los conciertos del Parque Europa o el Txikigune, y los diferentes actos festivos programados, como el Desfile de la Ballena, la Hiri Krosa o la Bajada de Goitiberas, también provocarán afecciones al tráfico.

Además, 24 líneas de Bilbobus y el autobús turístico Bilbao City Tour verán afectados sus recorridos en mayor o menor medida por los cortes de tráfico durante las fiestas. En este sentido, con el objetivo de cubrir satisfactoriamente la fuerte demanda prevista para el Día Grande, que será el viernes 26 de agosto, el servicio de Bilbobus será ese día el de una jornada habitual de sábado, excepto la línea 58, que tendrá una frecuencia de 20 minutos.

También se establecerán refuerzos en varias líneas cada noche, una vez finalizado el espectáculo de los fuegos artificiales, y todas las noches se ofrecerá el servicio de Gautxori (el viernes 19 y el domingo 28, el servicio finalizará a las 2:00 horas).

Toda la información al respecto podrá consultarse llamando al 010 (944010010, si se llama desde fuera de Bilbao) o a través de la página web municipal.

Por su parte, el Funicular de Artxanda volverá a ampliar su horario de funcionamiento, como lo ha hecho en los últimos años durante Aste Nagusia, hasta las doce de la noche, desde el sábado 20 y hasta el sábado 27, favoreciendo así que todas aquellas personas que lo deseen puedan contemplar desde Artxanda los fuegos artificiales.

El servicio de alquiler de préstamo de bicicletas, Bilbaobizi, quedará suspendido desde el sábado 20 hasta al domingo 28, ambos inclusive. La oficina de atención a la persona usuaria ubicada en el edificio San Agustín permanecerá abierta en su horario habitual.

También, y debido a los cambios circulatorios establecidos, se modificarán o se verán afectadas algunas de las paradas habituales de taxi.

El Ayuntamiento recuerda a todas las personas que accedan al centro de Bilbao en su propio vehículo que el acotamiento de los distintos recintos festivos obliga a establecer modificaciones en varias áreas habituales de estacionamiento.

Además, el Consistorio precisa que, por motivos de seguridad, la Policía Municipal podrá modificar estos horarios, en función de la afluencia de público a los eventos organizados.

Equipos de sonido en las txosnas e inspección de bebidas y alimentos

En otro orden de cosas, y como en años anteriores, el Ayuntamiento desplegará un operativo especial para controlar que los equipos de sonido de las txosnas y de los locales de hostelería cumplan las ordenanzas vigentes en materia de contaminación acústica. Así, se continuará incidiendo en la línea marcada en ediciones anteriores, teniendo en cuenta las distintas zonas y los niveles establecidos para las mismas.

También como en anteriores ediciones de Aste Nagusia, el Área de Salud y Consumo velará por el buen estado higiénico-sanitario de bebidas y alimentos que se distribuyan en las txosnas y en otros establecimientos del recinto festivo durante las jornadas de fiesta. El consumo de alimentos en puestos de venta callejeros no autorizados no cuenta con el respaldo de este control, que ofrece seguridad alimentaria en los productos que se venden, por lo que se aconseja no optar por estos puestos o puntos de venta para la alimentación.

Seguridad en la Ría, durante los fuegos

El Ayuntamiento, además, teniendo en cuenta que la afluencia de embarcaciones en la Ría ha experimentado en los últimos años un importante incremento durante el transcurso del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales que se celebra en Aste Nagusia, ha impulsado un año más la necesidad de mejorar las medidas de supervisión que permiten garantizar un marco seguro para la navegación por la Ría durante los días de las fiestas. Por ello, la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao han acordado implantar de nuevo un dispositivo extraordinario de seguridad en la Ría durante la exhibición de los fuegos artificiales que permanecerá activo de 21:00 a 1:00 horas.

En esa línea, para este año se han aprobado las siguientes actuaciones: restricción de la navegación aguas arriba del puente del Ayuntamiento y en la zona/canal de seguridad, establecimiento y balizamiento de un canal de seguridad de 20 metros en la Margen Derecha de la Ría, reservado a las embarcaciones del dispositivo de seguridad, supervisión de embarcaciones por la Guardia Civil, limitando, en caso necesario, su número entre el Puente Zubizuri y el del Ayuntamiento, y vigilancia para que las embarcaciones cumplan con las medidas de seguridad y no estén sobrecargadas, contratación por parte del Ayuntamiento de embarcaciones de Cruz Roja para gestionar la seguridad de la zona y la zona de observación de fuegos, reserva del pantalán del Museo Marítimo (alternativamente, el pantalán de los Bomberos situado en la ribera de Deusto) para su uso en situaciones de emergencia y posibles evacuaciones, y prohibición de navegación de artefactos flotantes, como piraguas, paddle surf o embarcaciones hinchables.