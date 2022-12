Sociedad OSI Donostialdea Jefes de Servicio reclaman que "no se trocee" la OSI Donostialdea y ofrecen un diálogo "sin líneas rojas" EITB MEDIA Publicado: 07/12/2022 16:08 (UTC+1) Última actualización: 07/12/2022 17:57 (UTC+1) En una rueda de prensa ofrecida este miércoles, varios portavoces han reclamado, entre otros aspectos, que la integración de Onkologikoa en la OSI sea efectiva. Han defendido que siempre han trabajado "en red", como ha reclamado el Gobierno Vasco. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Varios de los profesionales que han comparecido en rueda de prensa. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Zerbitzuburuek Donostialdeko ESIa "ez zatikatzea" eskatu eta marra gorririk gabeko elkarrizketa eskaini dute

Varios jefes de Servicio y médicos de la OSI Donostialdea han reclamado este miércoles que "no se trocee" la OSI, y han ofrecido a Osakidetza un diálogo "sin líneas rojas". En una rueda de prensa en San Sebastián, han solicitado, entre otros aspectos, que la integración de Onkologikoa en la OSI sea efectiva, y han defendido que siempre han trabajado "en red", como ha destacado el Gobierno Vasco que es y debe ser la manera de hacerlo en Osakidetza.

En este contexto, seis médicos y médicas de la OSI Donostialdea (los doctores José María Enríquez Navascués, Adolfo López de Munain, Miren Tellería, Jon Zabaleta, Cristina Berecibar y Mariate Rodrigo) han comparecido en rueda de prensa, en representación también de otros y otras profesionales de la Organización Sanitaria, para detallar su punto de vista en torno a lo ocurrido en los últimos días y con el objetivo de precisar su postura ante ello. De esta forma, han comenzado exponiendo su desacuerdo con las decisiones tomadas por Osakidetza, que ha optado por relevar a varios cargos directivos de la OSI, y han basado ese desacuerdo en la falta de argumentos por parte de Osakidetza para explicar las destituciones: "Se ha aludido a una falta de confianza", han puntualizado, pero, a su juicio, "no se especifican las causas" de la misma.

Los médicos, que cuentan ya con el respaldo de 42 de los 47 jefes de Servicio del hospital donostiarra, han planteado sus demandas, y han asegurado que los ceses del viernes han "inflamado un territorio que estaba ya en alto riesgo de incendio". Si no existe voluntad de diálogo por parte de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, "probablemente, este problema le estallará al Gobierno que la sostiene", han avisado, ya que, según han recordado, "se avecinan periodos electorales", y es, a su juicio, "suicida para un Gobierno, sea del color que sea, no atender a estas cuestiones", ha subrayado el doctor Adolfo López de Munain, jefe del servicio de Neurología del Hospital Donostia.

López de Munain ha subrayado que las decisiones, en Osakidetza, entre gestores y gestoras políticas y el equipo médico, "no pueden tomarse de forma vertical". En alusión a las palabras del portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, que, horas antes de la rueda de prensa de esta tarde, ha argumentado que Osakidetza trabaja "en red", López de Munáin ha recordado que la OSI Donostialdea, "además de dar servicio a la comarca de Donostialdea", es decir, a unas 400 000 personas, coordina su labor con el Hospital de Bidasoa, con el de Zumarraga y con el de Mendaro, en Gipuzkoa, con varios centros médicos vizcaínos, y con el Hospital Universitario de Álava, además de con el de Navarra: "Siempre lo he visto normal", ha señalado, en referencia a ese trabajo coordinado.

Sobre el posible traslado de servicios de referencia desde la OSI hasta el Hospital de Cruces, López de Munain ha asegurado que se trata de una decisión ya tomada: "Se han tomado las medidas" para llevarlo a cabo, ha afirmado.

Cauce de comunicación

También se ha mostrado crítico con la llamada que ha realizado el Gobierno Vasco a los y las profesionales de la OSI para que la crisis no sea dirimida en los medios de comunicación; en ese sentido, López de Munain ha lamentado que los cauces de diálogo con Osakidetza o con el Ejecutivo, habida cuenta de que la Dirección de la OSI ha sido destituida casi en su totalidad, no existen: "Reiteramos nuestra voluntad de establecer un cauce de comunicación", ha insistido, pese a todo, "para hablar de aspectos en los que no dudamos de que, en muchos casos, estaremos de acuerdo", ha precisado.

Para finalizar su exposición, los y las médicas representantes del equipo de profesionales de la OSI Donostialdea han hecho públicos varios puntos que recogen sus reclamaciones y propuestas. Así, en primer lugar, han pedido "que no se trocee" la Organización Sanitaria Integrada, y que la integración en la misma del centro Onkologikoa sea efectiva. A continuación, han propuesto la puesta en marcha de una mesa consultiva que "analice las propuestas de decisiones estratégicas" respecto a la ubicación de Unidades de Referencia o Altas Tecnologías, que deben tomarse "bajo criterios técnicos y de oportunidad, basados en el trabajo, trayectoria y experiencia de los equipos en cada cuestión". También se han mostrado favorables a "la descentralización de la gestión de recursos humanos", que debería, en su opinión, "regresar a las OSI".

Han solicitado, en paralelo, la existencia de perfiles especializados, además de la actualización de las OPE, y, por último, han señalado la necesidad de establecer un equipo de trabajo con los y las profesionales de Atención Primaria, que también se hallan, han lamentado, "en una situación compleja".