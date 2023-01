La capa de ozono se está recuperando y podría contribuir a ralentizar el calentamiento global

Euskaraz irakurri: Ozono-geruza berreskuratzen ari da, eta berotze globala moteltzen lagun dezake

La capa de ozono se está recuperando desde que se inició la eliminación progresiva a nivel mundial de las sustancias perjudiciales para esta y, de mantenerse las medidas previstas en el Protocolo de Montreal durante los próximos cuatro decenios, esta mejora contribuirá a ralentizar el aumento global de temperatura aproximadamente en 0,5 grados centígrados de aquí a 2100, según ha confirmado este lunes la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Good news from #AMS2023: The ozone layer is on track to recover within four decades.



Press release ¿¿ https://t.co/htPbNDJ9VU



Executive summary ¿¿ https://t.co/yO6o2dVOd3



Partners ¿¿ @UNEP, @NOAA, @NASA, @EU_Commission pic.twitter.com/03FY2TQHPo