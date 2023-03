Sociedad Last Tour Anulan la multa de 6000 euros impuesta a los conciertos de La Polla Records en pandemia Agencias | EITB Media Publicado: 24/03/2023 17:34 (UTC+1) Última actualización: 24/03/2023 18:19 (UTC+1) La promotora de conciertos Last Tour ha recordado que recurrió a los tribunales, que ahora le han dado la razón, y el Gobierno Vasco deberá devolver esa multa más los intereses legales. Escuchar la página Escuchar la página

Concierto de la Polla Records de diciembre de 2021 en Vitoria-Gasteiz. Imagen de archivo. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Pandemian La Polla Recordseko kontzertuei ezarritako 6.000 euroko isuna bertan behera utzi dute

Un juzgado ha declarado nula la multa de 6000 euros impuesta por el Departamento vasco de Salud a la promotora de conciertos Last Tour al considerar que había incumplido la normativa sanitaria en dos actuaciones del grupo La Polla Records en Vitoria-Gasteiz, por no haber exigido en la entrada el pasaporte covid y porque parte del público no usó mascarillas.

Los dos conciertos se celebraron los días 17 y 18 de diciembre de 2021 en el Pabellón Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz, dentro de la gira de despedida del grupo de punk alavés, tras más de 40 años sobre los escenarios.

La promotora de conciertos Last Tour ha recordado este viernes en un comunicado que recurrió a los tribunales, que ahora le han dado la razón, y el Gobierno Vasco deberá devolver esa multa más los intereses legales.

Last Tour expone que, debido a las restricciones impuestas en la pandemia, en 2020 y 2021 perdió más de un 90 % de la facturación, y que también 2022 se vio seriamente lastrado por las fechas en las que se levantaron por completo todas las restricciones.

"Aplazamos cientos de conciertos, cancelamos otros tantos, otros los hicimos sujetos a la norma que se dictaba en el momento que las autoridades creían oportuno, muchos de ellos reduciendo aforos y perdiendo dinero", relata Last Tour, que asegura que siempre cumplió la normativa.