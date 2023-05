Erkoreka: "En el primer atestado no figura el componente vinculado al odio, aparece después"

Sociedad -

Agresión en Villabona

El consejero de Seguridad ha añadido que la Ertzaintza "identificó a todas las personas que participaron en la "reyerta" desde un primer momento, incluso al agresor".

publicado: 17/05/2023 11:21 (UTC+2)

última actualización: 17/05/2023 11:21 (UTC+2)

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha comparecido este miércoles antes los medios para dar los primeros datos sobre la investigación del asesinato machista ocurrido ayer en Orio. Ante las preguntas de los periodistas, también se ha referido a la agresión homófoba que tuvo lugar el pasado fin de semana en Villabona.

"En un primer momento, los testimonios que se recogen en la noche en la que se hace el primer atestado, no aparece el componente vinculado al odio, bajo ningún concepto, aparece después, lo cual no quiere decir que no tenga validez", ha señalado.

Erkoreka ha añadido que la Ertzaintza "identificó a todas las personas que participaron en la "reyerta" desde un primer momento, incluso al agresor". "A partir de ahí, la investigación ya irá concretando más detalles", ha añadido.

Un matrimonio gay denunció haber sufrido una agresión homófoba grupal el pasado sábado por la noche en Villabona.