El juez envía a prisión al presunto asesino de Maialen Mazón

El juez ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza. El hombre, de 33 años y natural de Valencia, fue detenido en Zaragoza el domingo cuando huía en un taxi en dirección a la Comunidad Valenciana.

Agencias | EITB Media

publicado: 30/05/2023 20:22 (UTC+2)

última actualización: 30/05/2023 20:22 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Epaileak espetxera bidali du Maialen Mazonen ustezko hiltzailea

El juez ha enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza al presunto autor del asesinato de Maialen Mazón, la vitoriana de 32 años hallada muerta en un apartahotel de Vitoria-Gasteiz.

Esta mañana ha sido trasladado al Juzgado de Guardia de Vitoria-Gasteiz por efectivos de la Ertzaintza, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. El arrestado ha comparecido ante el juez sobre las 18:00 horas, y se ha acogido a su derecho a no declarar.

La familia de la joven asesinada ha pedido que "no se busquen más culpables" que el presunto asesino. "Solicitamos que no se busquen más culpables que quien decidió cometer este atroz acto porque no sería justo ni ético", dice textualmente el escueto comunicado que han difundido hoy.

J.R, de 33 años y natural de Valencia, fue trasladado desde Zaragoza hasta la capital alavesa para ser puesto a disposición de la Ertzaintza, antes de su traslado a dependencias judiciales. El hombre fue arrestado el domingo en Zaragoza cuando huía en un taxi en dirección a la Comunidad Valenciana.

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, explicó el lunes que el hombre había quebrantado la orden de alejamiento que le habían impuesto respecto a su pareja. "La Ertzaintza tuvo un primer contacto con la pareja en enero de 2023. Entonces, se produjo una comunicación por parte de los responsables del hotel donde se alojaba la pareja. Se registraron con un nombre falso y por ello los responsables del hotel contactaron con la Ertzaintza", aseguró.

Después, los agentes tomaron declaración a la mujer, y desde entonces, no se tuvo más contacto con el caso, porque la pareja residía en Burriana (Castellón). No obstante, el pasado 18 de mayo la Ertzaintza volvió a retomar el caso porque la Guardia Civil comunicó que la mujer había transmitido su voluntad de trasladar su residencia a Euskadi. La Ertzaintza estaba valorando el nivel de riesgo de la víctima.

El presunto asesino fue detenido horas después por la Guardia Civil en el peaje de la AP-68 en Alagón (Zaragoza) cuando huía de Vitoria-Gasteiz en un taxi en dirección a la Comunidad Valenciana. Tras permanecer en dependencias del instituto armado, ha sido puesto a disposición de la Ertzaintza, que lleva la investigación dirigida por un juzgado de Vitoria-Gasteiz.