China aprueba el ensayo en humanos de un fármaco donostiarra contra el cáncer

investigación contra el cáncer

El medicamento provoca un cambio químico en las células que impide que el tumor se extienda. La empresa donostiarra Quimatryx estima que podría comercializarse en el país asiático para 2028-29, y no descarta ponerlo a la venta en Estados Unidos o Europa.

Agencias | EITB Media

publicado: 15/12/2023 12:16 (UTC+1)

última actualización: 15/12/2023 12:16 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Minbiziaren aurkako botika donostiar bat gizakiengan probatzea onartu du Txinak

Un fármaco basado en la molécula QTX125 para luchar contra el cáncer entrará "en el primer trimestre del año que viene" en la fase 1 de los ensayos clínicos en humanos en China. El medicamento fue ideado hace ya 18 años por los investigadores de la Universidad Pública Vasca (UPV) Ana Arrieta y Fernando Cossío (junto con el doctor catalán Manel Esteller) y ha sido desarrollado desde 2015 por los laboratorios de la empresa química donostiarra Quimatryx

Se trata de un tratamiento epigenético, es decir, se centra en ciertas modificaciones genéticas que afectan la actividad genética pero no cambian la secuencia del ADN. El medicamento activa el inhibidor HDAC-6 en las células produciendo un cambio químico que impide que las células tumorales se multipliquen. Los ensayos preclínicos realizados por la empresa donostiarra apuntan que el fármaco es más efectivo con cánceres como el de pulmón o páncreas, y los hematológicos, como los linfomas celulares del manto y las leucemias de mieloide.

Según ha explicado a EFE el presidente de Quimatryx, Pedro Esnaola, "nosotros no atacamos el cáncer, no vamos contra el tumor, nuestra molécula química genera unas condiciones para que nos podamos defender y podamos ir contra el tumor", de esta forma se evita recurrir a tratamientos como la quimioterapia o radioterapia.

Esta primera fase de los ensayos clínicos del fármaco concluirá en 18 meses, según ha detallado. Para entonces, habrá concluido el escalado de dosis y se sabrá "cuál es la cantidad óptima de nuestro medicamento para conseguir los mejores resultados. Luego, nuestro producto tendrá que demostrar sus verdaderas capacidades", ha admitido Esnaola.

El fármaco podría llegar al mercado chino, "en el mejor de los escenarios", dentro de cuatro o cinco años.

La fase clínica en Europa no llegará hasta "mediados de 2025", según estima el presidente de Quimatryx, siempre que los resultados obtenidos en China sean positivos. No obstante, la empresa donostiarra no descarta la opción de poder comercializarlo también en Estados Unidos, Europa o Japón.