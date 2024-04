Navarra se adhiere con matices al plan antitabaco del Ministerio y Euskadi desvelará este viernes su postura

Sociedad -

publicado: 04/04/2024 19:06 (UTC+2)

última actualización: 04/04/2024 19:06 (UTC+2)

Navarra se va a adherir al Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027, aunque "con todas las cautelas". Por su parte, Euskadi no desvelará hasta este viernes su postura.

"Lógicamente no podemos oponernos, porque estamos de acuerdo con los aspectos generales de la estrategia", ha dicho el consejero de Salud de la Comunidad Foral Navarra, Fernando Domínguez, antes de precisar: "Pero tampoco podemos votar claramente a favor porque falta información", ha matizado.

Una docena de comunidades han evitado votar este jueves su adhesión total o parcial al plan por discrepar del procedimiento empleado por el Ministerio de Sanidad para aprobarlo, algo que piensa hacer este viernes "aunque el PP no apoye".

Solo Cataluña, Canarias, Euskadi, Navarra y Asturias no se han negado a trasladar Ministerio su postura, han informado fuentes del Ministerio y de las distintas consejerías; el resto ha optado por no emitir su voto para formalizar su adhesión por no estar de acuerdo con el procedimiento usado.

El Ministerio ha optado por aprobar el PIT mediante un acuerdo de cooperación, que implica que las autonomías se pueden sumar total o parcialmente a sus puntos, en cuyo caso tienen que especificar con cuáles discrepan.

Tenían de plazo para hacerlo hasta las 14:00 horas, si bien, en cualquier caso, serán los consejeros los que este viernes dicten la última palabra sobre las posturas autonómicas del plan antitabaco, que va a seguir adelante "aunque el PP no apoye", ha advertido el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

En el texto definitivo, Sanidad ha incorporado el 94 % de las enmiendas presentadas por las comunidades, pero ha rechazado cuestiones como la autorregulación de los espacios sin humo que pedían Galicia, Madrid o Aragón porque es algo que ha demostrado "funciona muy mal", ha declarado el director general de Salud Pública, Pedro Gullón.

Tampoco ha accedido a asumir propuestas que parecen dictadas "directamente del argumentario de Philip Morris", como utilizar los vapeadores como herramienta para dejar de fumar porque no es "lo que quiere la industria". "Lo que quiere es colarnos un gol y que siga vendiéndose en todos lados. Y eso no va a ocurrir", ha advertido.

Lo que sí ha aceptado es sustituir el concepto de "privado" por "espacio de uso colectivo", que causaba inquietud en algunas comunidades reticentes a incluir lugares como coches y que Gullón reconoce que "son difíciles porque son de propiedad privada, así que ha sido como una 'auto enmienda'" y se ha aclarado".

A Sanidad "evidentemente" le hubiera gustado aprobar el PIT que guiará la futura reforma legislativa con el consenso de todas y que el Ministerio inaugurará "ya" sacando a consulta pública una iniciativa para incorporar el empaquetado genérico.

Pero ha avisado a las que decidan no adherirse que van a "tener muy complicado" justificar por qué no lo hacen, "en contra del criterio de sus técnicos, de sociedades científicas, de la sociedad y seguramente de sus votantes".