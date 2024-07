Las txosnas de Vitoria se instalarán en La Blanca, aunque no hay acuerdo con la Diputación sobre 'ticketBAI'

Sociedad -

Impuestos

Además, la comisión de txosnas ha llamado a participar en una movilización que se realizará el sábado 3 de agosto e insisten en que "las fiestas populares, por nuestra naturaleza, debemos estar exentas de la aplicación del ticketBAI".

Agencias | EITB Media

publicado: 26/07/2024 20:53 (UTC+2)

última actualización: 26/07/2024 21:17 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Gasteizko txosnak jarriko dira, nahiz eta Aldundiarekin 'ticketBAI' sistemaren inguruan akordiorik ez itxi

La comisión de txosnas de Vitoria-Gasteiz ha anunciado que se instalarán en las fiestas de La Blanca de la ciudad, a pesar de no haber llegado a un acuerdo con la Diputación Foral de Álava, que les exige incorporar el sistema de cobro 'ticketBAI'.

En un comunicado, la comisión, que había amenazado con no instalar las toxsnas, ha explicado que finalmente las pondrán, e insisten en que "las fiestas populares, por nuestra naturaleza, debemos estar exentas de la aplicación del ticketBAI".

En cambio, la posición de la Diputación es que es obligatorio expedir facturas con este sistema de control fiscal también para las txosnas que no se enmarquen dentro de las excepciones legales: No es obligatorio cuando estén gestionadas por administraciones públicas, ni para asociaciones no lucrativas que persigan el interés general, ni para las que tengan su domicilio fiscal fuera de Álava.

Las txosnas de Vitoria han anunciado que instalarán txosnas del 3 al 9 de agosto y llevarán adelante el programa organizado, "por encima de la nula voluntad hasta el presente de la Diputación".

Además, han llamado "a todas las personas y colectivos que hagan suya la lucha contra esta agresión" a participar en una movilización que se realizará el sábado 3 de agosto.