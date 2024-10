Será noticia: Aviso por viento, conferencia de víctimas del terrorismo en Vitoria, convalidación de penas

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará eitb.eus.

publicado: 08/10/2024 07:32 (UTC+2)

última actualización: 08/10/2024 09:36 (UTC+2)

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 8 de octubre de 2024:

- Aviso amarillo por viento: Zonas expuestas de Álava y Bizkaia permanecerán hoy bajo aviso amarillo por fuertes rachas de viento. El aviso entrará en vigor esta noche, desde las 21:00 horas hasta medianoche. El viento del sur-suroeste podría superar los 100 km/h, especialmente en zonas de montaña del oeste. Ya el miércoles, el aviso pasará a ser alerta naranja y afectará a todo el territorio.

- Conferencia internacional de víctimas del terrorismo en Vitoria: La alcaldesa de la capital alavesa, Maider Etxebarria, inaugurará esta mañana la Conferencia Internacional de Naciones unidas sobre Víctimas del Terrorismo, que reunirá a más de 300 invitados internacionales. El Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz acogerá a partir de la tarde las intervenciones del subsecretario General Adjunto de la Oficina de Lucha Contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, Vladimir Voronkov; del lehendakari Imanol Pradales o de los ministros del Interior y Asuntos Exteriores españoles.

- Convalidación de condenas: El PP, con mayoría absoluta en el Senado, ha retirado del orden del día la votación de la reforma de ley que acelerará la salida de prisión de medio centenar de presos de la disuelta y desaparecida ETA. Este aplazamiento no impedirá, sin embargo, la aprobación de la norma ya que el cambio fue aprobado por unanimidad en el Congreso y no fue enmendado durante su tramitación en la Cámara Alta. Se trata de un cambio para que los presos no cumplan la misma condena en dos países, siguiendo un mandato europeo. Sin embargo, PP y Vox han cambiado su postura inicial y aseguran que su apoyo se debió a "un error".