Boulevard II Día de San Sebastián Visitamos 'La confianza' para vestirnos y emocionarnos con la Tamborrada donostiarra Publicado: 17/01/2025 11:30 (UTC+1) Última actualización: 17/01/2025 11:30 (UTC+1) Los días previos a la Tamborrada son especialmente ajetreados para Cristina Zabala, que regenta la tienda ‘La confianza’ de Gros. Charlamos con ella, mientras atiende a los clientes que buscan ese sombrero, delantal o guantes que necesitan para la Tamborrada del gran día. El día de San Sebastián Cristina Zabala posa frente a su tienda 'La confianza' 10:48 min Whatsapp

Más de 20.000 personas, más de 158 tamborradas, adultas e infantiles, desfilan por Donostia el día de San Sebastian. Pero, ¿Quién viste a todas estas personas? ¿Dónde compran los uniformes, delantales, sombreros…que necesitan para este gran día??

Nos desplazamos a Gros, a la tienda 'La confianza', para hablar con Cristina Zabala. No es fácil, porque los clientes no paran de entrar, al tiempo que nos confiesan, emocionados, que cuentan los minutos para que llegue el momento de la izada, y estalle la fiesta. Una fiesta de 24 horas, en la que no cesarán los tambores, ni las marchas de Sarriegi.