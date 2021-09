15/09/2021 12:49 Entrevista Salud mental Aumentan las ideas de desesperanza y las ideas de suicidio entre los adolescentes O.V. | EITB Media Analizamos los principales motivos por los que una familia decide acudir con un menor a una consulta psicológica con el psicólogo Marc Ruiz y visitamos un centro de salud mental para niños y jóvenes de Bizkaia. Desde el 2018 al 2021 se advierte del aumento en la atención de menores desde los 12 años Escuchar la página Escuchar la página

Los principales motivos para acudir con los menores a un centro de salud mental tienen que ver, entre otros motivos, con el bajo rendimiento académico, los trastornos alimentarios, presuntos TDH, uso excesivo de las nuevas tecnología, bullying y falta de autoridad de los padres, ha enumerado el psicólogo Marc Ruiz en "Boulevard" de Euskadi.

Otros de los hechos ha remarcar es que desde la pandemia han aumentado los casos de los adolescentes que no quieren ir al centro escolar "por miedo o por fobia a salir al exterior". Lo que determina la gravedad del problema, ha explicado el experto en salud, no es el diagnóstico, sino la intensidad de sufrimiento de la persona, aunque a veces, "los que sufren son los padres, no los niños".

Algunos de los indicadores que pueden advertir de que algo está pasando a los menores tienen que ver con los "cambios en el comportamiento y en el estado de ánimo".

Para ver que está pasando con la salud mental de nuestros menores, Radio Euskadi se ha desplazado a un centro de salud mental para niños y adolescentes. Fernando González, jefe del servicio de niños y jóvenes de la Red de Salud Mental de Bizkaia, ha destacado que en los últimos meses ha habido "un desbordamiento de casos" pero ha matizado que es una tendencia que se veía venir desde el 2018. También ha destacado que la hospitalización y la atención a menores entre 12 y 18 años "ha aumentado por encima del 50 %".

Los jóvenes que llegan a consulta acuden con una "sensación de que la vida no es agradable, tienen falta de estímulos" y también "han aumentado las ideas de desesperanza y las ideas de suicidio".