29/12/2021 09:40 Entrevista Susana Martín La responsable de Atención Primaria de Osakidetza aclara dudas ante el cambio de protocolo de los rastreos O.V. | EITB Media "No vamos a llamar a personas vacunadas con síntomas leves, sí a las no vacunadas, inmunodeprimidas, embarazadas, mayores de 70 años y personas con enfermedades crónicas" que presenten síntomas, ha aclarado Susana Martín, responsable de Atención Primaria de Osakidetza. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Vacunación infantil contra la covid. Foto: EFE 13:58 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

Actualmente hay transmisión comunitaria de la covid, el virus circula sin contención, y ayer hubo 6568 positivos en 24 horas. Ante este panorama, Osakidetza ha cambiado el protocolo tanto de rastreo como de seguimiento de casos positivos. Susana Martín, responsable de Atención Primaria de Osakidetza, ha señalado en "Boulevard" de Radio Euskadi que "las directrices vienen marcadas por la Red de Rastreo y Salud Pública".

Martín ha aconsejado a las personas vacunadas con sintomatología leve, y tras dar positivo en un test realizado en casa, "aislarse en casa, darse de alta en un formulario de síntomas de la página web www.euskadi.eus y enviaremos un sms con una cita para repetir esa prueba". Las personas no vacunadas con sintomatología "serán tratadas como personas vulnerables" pero tienen que darse de alta en el formulario de sintomatología de la web citada anteriormente. La responsable de Atención Primaria ha querido aclarar que "no vamos a llamar a personas vacunadas con síntomas leves, pero sí a las no vacunadas, inmunodeprimidas, embarazadas, mayores de 70 años y personas con enfermedades crónicas".

En cuanto a las novedades de la página web para agilizar los trámites relacionados con la covid, figuran el formulario de sintomatología citado anteriormente, y un nuevo formulario para la tramitación de la incapacitación temporal, una vez confirmado el positivo, que se está terminando de ultimar. Por otro lado, ha recordado que "los que no puedan acceder a la web pueden contactar con los centros de salud".