Huelga de transportistas Fenadismer: "Exigimos al gobierno que cuantifique las ayudas, son insuficientes" O.V. | EITB Media Última actualización: 22/03/2022 10:07 (UTC+1) Publicado: 22/03/2022 09:34 (UTC+1) Alrededor de 70 000 camiones del Comité Nacional del Transporte van a secundar la huelga ya que "es preferible permanecer parados que seguir desarrollando la actividad" porque con la ayuda de 500 millones no se llegan a cubrir los gastos de más que tienen al mes los transportista.

Huelga de camiones en el puerto de Bilbao. Foto: EFE

El Gobierno de España ha anunciado medidas por valor de 500 millones de euros para el sector del transporte en ayudas para abaratar el precio del gasoil pero esta medida no ha gustado a las asociaciones más importantes de transportistas que componen el Comité Nacional del Transporte por carretera.

En una entrevista concedida a "Boulevard" de Radio Euskadi, Juan José Gil, secretario general de Fenadismer, ha explicado que la propuesta del Ministerio sigue sin concretarse y se sigue sin especificar la ayuda concreta que va a llegarle a cada transportista. "Esto es lo que necesitamos saber" ha añadido, mientras ha recordado que todos los gobierno del entorno han acordado con las asociaciones cómo se van a cuantificar estas ayudas, en qué van a consistir y qué tipo de vehículos van a beneficiarse de estas ayudas.

Lamenta Gil que siguen sin saber cómo se van a articular esas ayudas, "no nos vale establecer una cuantía total de 500 millones si no se especifica como se va a llevar a cabo". En España hay aproximadamente unos 400 000 vehículos de transportes de mercancías y "con 500 millones no se llega a cubrir lo que en 1 mes está soportando de más un transportista". El secretario general de Fenadismer ha afirmado que otros estados miembros van a garantizar al sector que en los próximos 3-4 meses van a tener una estabilidad en los precios, por lo que desde las asociaciones de transportistas exigen al gobierno "que cuantifique las ayudas, son insuficientes".

El acuerdo conseguido entre Fenadismer, Fetransa y Feintra supone que alrededor de 70 000 camiones van a seguir con el cese de la actividad, "somos un sector esencial, movemos el 90 % de las mercancías y es necesario dar estabilidad al sector". Ha puesto como ejemplo que en el caso de Portugal, el gobierno bonifica con 30 céntimos el precio del carburante, mientras en Francia son unos 20 céntimos, pero también dan una ayuda a fondo perdido, de hasta 1300 €, por cada vehículo de transporte que posea la empresa.