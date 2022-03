Entrevista Economía Tomás Arrieta: "Solo 1 de cada 4 trabajadores en Euskadi tiene las condiciones laborales actualizadas" O.V. | EITB Media Publicado: 30/03/2022 11:45 (UTC+2) Sobre la fiscalidad y las ayudas directas al sector primario y al de transportes, el presidente del Consejo de Relaciones Laborales en Euskadi asegura que "es necesario que las instituciones se pongan las pilas y se las están poniendo". En su opinión las medidas "van en la buena dirección". Escuchar la página Escuchar la página

Tomás Arrieta, presidente del Consejo de Relaciones Laborales en Euskadi, tiene la sensación de que las medidas adoptadas por el Gobierno de Sánchez van encaminadas a proteger el empleo. En una entrevista concedida a "Boulevard" de Radio Euskad, Arrieta ha considerado "adecuado acudir a medidas de flexibilidad interna, los famosos ERTEs" aunque todavía desconocen los detalles de los mismos. Teniendo en cuenta que la fórmula de los ERTEs salvaron la pandemia, cree que ahora se está pensando en una fórmula similar para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, con lo que los empresarios tendrían una serie de bonificaciones y ayudas.

A mediados del mes de marzo, el Consejo de Relaciones Laborales ha presentado el avance de resultados relativo al año 2021 sobre la situación socio-laboral en Euskadi. Entre las conclusiones destaca el hecho de que a finales de 2021 el 45,9 % de la población tenía sus convenios actualizados. El presidente del Consejo de Relaciones Laborales ha explicado que parte de esos convenios dejaron de estar vigentes el 1 de enero de 2022. A esa fecha había un 25 % de convenios renovados, lo que significa que "solo 1 de cada 4 trabajadores en Euskadi tienen las condiciones laborales actualizadas". En este primer trimestre se están iniciando los procesos de renovación de convenios, aunque ha asegurado que "el contexto es muy complicado". Uno de los elementos que incide "de forma muy negativa" es la evolución de la inflación, por lo que en este contexto "no es sencillo llegar a acuerdos".

En otro orden de cosas, los diputados generales vascos han anunciado ayudas a la fiscalidad y ayudas directas para el sector primario y los transporte. Arrieta ha considerado que "es necesario que las instituciones se pongan las pilas y se las están poniendo" activando medidas dentro de sus competencias, "van en la buena dirección" ha añadido. Cuestionado sobre si recuerda alguna situación similar como las consecuencias que está generando la huelga en el transporte para otros sectores, el experto ha señalado que no recuerda una situación en la que tantos factores incidan sobre la situación económica. Esta huelga tiene "características especiales" que tienen mucho que ver con la regulación del transporte y con el precio de los combustibles y los costes que genera.

Por otra parte, cree que es pronto para hacer un balance de la nueva reforma laboral, que ha destacado aspectos "claramente positivos" como el que los convenios colectivos no decaigan, no pierdan, la eficacia jurídica aunque no se renueven, "es algo muy importante". También ha añadido que el gran reto de la reforma es paliar la excesiva temporalidad de los trabajadores, ya que "1 de cada 4 trabajadores en el Estado tienen un contrato de temporalidad". La buena noticia es que ahora se hacen un 50 % más de contratos fijos e indefinidos", además de que haya desaparecido el contrato por obra o servicio.