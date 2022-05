Boulevard Reportaje "A la gasolina diésel se le puede decir tranquilamente que sí" Isusko AB | EITB Media Publicado: 26/05/2022 10:19 (UTC+2) Última actualización: 26/05/2022 10:34 (UTC+2) Los talleres habituales tienen más trabajo porque los usuarios quieren mantener sus coches, "no van casi nunca los coches eléctricos o híbridos, las averías son costosas", afirman desde un taller mecánico de Bilbao. Escuchar la página Escuchar la página

Actualmente el sector automovilístico no vive uno de sus mejores momentos con un descenso en el número de matriculaciones, un 13,8 % menos en abril y entre los vehículos comerciales un 42% menos.

A día de hoy los vehículos eléctricos sólo representan el 0.009 de las ventas y en 3 años las ventas se han reducido un 38 %; el objetivo es que en 2030 el 10 % del parque móvil sea eléctrico.

Euskadi tiene una de las flotas de vehículos más envejecidas con una media por coche de 13 años.

Juan Luis López es secretario general de la Asociación de Empresarios de Automoción de Gipuzkoa que aglutina a 400 empresas guipuzcoanas del sector, "en general está envejeciendo la de muchos países, por la incertidumbre económica, por falta de suministro de microchips… y otro factor es la transición energética que a muchos nos parecen erróneas. En vez de promover la sustitución del parque se está enviando un mensaje de prohibición".

Además quiere aclarar la importancia del enfoque del medio ambiente, "del total del CO2 mundial el 1,8 % proviene del parque automovilístico Europeo, por lo que nos queda por resolver el otro 98 %. O vamos de la mano del mundo con China, India, EEUU, Rusia… o Europa lo lleva claro".

Para avanzar en este tema López propone "actuar con menos ideología medioambiental. Ahora se dice "Nuklearrik Bai" (Nucleares sí), porque no nos queda otra. El consumidor no sabe qué comprar. La legislación está en un marco tan incierto que te dicen hoy una cosa y mañana otra".

Y sobre la discusión sobre el futuro de los coches diésel... "a la gasolina diésel se le puede decir tranquilamente que sí. Han desarrollado motores mucho más eficientes. La UE está muy centrada en la producción de vehículos, pero hay que cuidarlo. Van a coexistir toda las clases de vehículos".

¿Y qué pasa con los talleres?

"Boulevard" se ha acercado a un taller Luis Santamaria, un taller mecánico para ver qué impacto tiene allí toda esta incertidumbre generadas en torno al coche eléctrico.

Asier Santamaría nos afirma que los primeros damnificados con esto de los coches eléctricos y el híbrido, son ellos mismos que llevan a los formándose para algo que nunca acaba de llegar, "llevamos unos 4 años, nos estamos titulando, en eléctricos, luego en híbridos, hay que hacer exámenes. Somos los primeros damnificados".

Una inversión a fondo perdido, "7 000 euros es una formación más luego la inversión de la maquinaria. Al homologar el box nuestro nos decían que nos iban a dejar cargar en lugares públicos… y a día de hoy seguimos esperando. No lo veo viable."

El lado positivo es que con tanta incertidumbre y el envejecimiento del parque móvil, están teniendo más trabajo, "los talleres tradicionales no valen, no va nunca un eléctrico o híbrido, se hacen muy pocos coches al año, llegan tan inmanipulables, son tan costosas las averías que no se hace nada…. pero a su vez para los talleres es más trabajo porque los usuarios quieren mantener sus coches".