Boulevard Reportaje Las guerras del próximo siglo serán por el agua Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 15/11/2022 11:19 (UTC+1) Última actualización: 15/11/2022 11:19 (UTC+1) La Cumbre del Clima celebrada en Egipto ha dado al agua una importancia que no ha tenido en eventos precedentes.

Adolfo Uriarte, director de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco, ha estado en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi.

Estos días ha estado en la Cumbre del Clima que se celebra en Egipto y que ha deicado un día específico a debatir sobre impactos climáticos en los recursos hídricos y adaptación a los efectos del calentamiento global.

El impulso de la presidencia egipcia ha dado al agua una importancia en esta COP27 de la que no había gozado en las anteriores. El agua podría ser la causa de más guerras, "podemos llegar a este extremo, siempre ha habido problemas por el agua. La falta de agua han llevado a hambrunas y luego a conflictos y es lo mismo que está pasando y pasará".

En África ha habido conflictos por el agua, "en Sudán en este sentido de la falta de agua fue la causa de la guerra al ser asentamientos basados en la agricultura".

El cambio climático "es lo que nos trae, tenemos que ir a modelos diferentes. El recurso de agua es limitado y tenemos que organizarlo de otra manera gestionando todo el ciclo del agua, desde la captación, las reservas… cómo mejorar las pérdidas de agua que tenemos e ir a un modelo de esa demanda".

Medidas que no pueden tardar en tomar, "siempre son difíciles de tomar, pero hay que tomarlas. Es un recurso y un derecho, el derecho al agua. Somos muy afortunados, pero el futuro no va a ser igual. Esa distribución del agua no va a ser igual en el futuro".