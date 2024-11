Boulevard Festival de cine y fútbol 'The last taboo', un documental que ahonda en la falta de libertad sexual en el fútbol profesional EITB Media Publicado: 18/11/2024 13:13 (UTC+1) Última actualización: 18/11/2024 13:13 (UTC+1) Amal Fashanu ha estado en "Boulevard" de Radio Euskadi acompañada de Galder Reguera, el responsable de Proyecto en Fundación Athletic Club, para hablar de este reportaje que entrelaza las historias personales de diez futbolistas homosexuales. Amal Fashanu ha estado en "Boulevard" de Radio Euskadi acompañada de Galder Reguera. 16:52 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Thinking Football Film Festival, el festival de cine y fútbol organizado por la Fundación Athletic Club en colaboración con la Sala BBK inaugura hoy lunes su duodécima edición y lo hace con la proyección de 'The last taboo': El último tabú, un documental que ahonda en la falta de libertad sexual en el fútbol profesional.

Es un reportaje que entrelaza las historias personales de diez futbolistas homosexuales: vidas que rompen con las lógicas heteronormativas que aún imperan en el fútbol masculino.

En esta colección de relatos no podía faltar la referencia a Justin Fashanu, el primer futbolista profesional en declarar abiertamente su homosexualidad. Fue el 22 de octubre de 1990 en una entrevista que el diario The Sun publicó con el titular 'I am gay'.

Amal Fashanu tenía 11 años cuando el cuerpo de su tío, Justin Fashanu, fue hallado sin vida. En cuanto tuvo oportunidad dio un paso al frente para visibilizar la causa: rodó un documental para hacer justicia a la memoria de su tío, creó la marca 'Black Heart Label' para promover el activismo antirracista y anti homofóbico y desde 2019 dirige 'Justin Fashanu Foundation'.