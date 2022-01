22/01/2022 11:40 Crónica del Fin de Semana PARLAMENTO EN LAS ONDAS El PNV niega que los desencuentros por el Ingreso Mínimo Vital afecten al gobierno de coalición en Euskadi ANE GOÑI | EITB MEDIA Por su parte, PSE y Elkarrekin Podemos-IU creen que habrá acuerdo en la transferencia del Ingreso Mínimo Vital. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Alberto Alonso (PSE), Laura Garrido (PP-CS) y Aitor Urrutia (PNV) 54:04 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El parlamentario del PNV, Aitor Urrutia, ha insistido en que los canales de negociación "siguen abiertos" y ha negado que el desencuentro en torno al Ingreso Mínimo Vital afecte al Gobierno de coalición en Euskadi. Urrutia ha aclarado que "el problema está en Madrid" y que "no es aceptable" que no se responda a lo pactado. Una transferencia temporal "no es asumible", ha afirmado. Urrutia cree que la forma de desencallar el asunto es "la materialización" de lo acordado. Desde la representación vasca de los partidos que gobiernan en coalición el Gobierno de España, PSE y Elkarrekin Podemos IU, han asegurado que "no tiene sentido" cuestionar el "compromiso de Sánchez con Euskadi". Ambas formaciones confían en que si se rebaja el tono, y se "deja trabajar" a las partes que se encuentran en "la mesa de negociación", se alcanzará un acuerdo.

La coalición EH Bildu ha lamentado que la transferencia del IMV "se dilate" porque es una herramienta "importantísima" para "mejorar la vida de las personas más vulnerables". La parlamentaria Nerea Kortajarena ha hecho referencia a un estudio reciente de Cáritas en el que se advierte del "aumento de personas en riesgo de exclusión social".

Desde la coalición PP-Cs, su parlamentaria, Laura Garrido, ha puesto el foco en la dependencia del Gobierno español. Esta situación "evidencia" ha dicho, que estamos ante un gobierno "inestable". Los nacionalistas, denuncia Garrido, "se están cobrando" su apoyo en la investidura de Pedro Sánchez.