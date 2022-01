29/01/2022 11:32 Crónica del Fin de Semana PARLAMENTO EN LAS ONDAS PNV y PSE defienden mantener las restricciones para consolidar el descenso de casos ANE GOÑI | EITB MEDIA EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP-CS critican la petición del Gobierno Vasco de ampliar el pasaporte covid, porque creen que es una medida ineficaz para hacer frente a la sexta ola. Escuchar la página Escuchar la página

PNV y PSE, socios de Gobierno, defienden la necesidad de ampliar las restricciones "por prudencia". El jeltzale José Antonio Suso ha explicado que aunque "la incidencia ha bajado", la Comisión Técnica de Salud ha recomendado continuar con las actuales medidas. El socialista Ekain Rico considera que "vamos por el buen camino", pero que hay que controlar esta sexta ola. Por ello, ha dicho, se aconseja mantener las restricciones hasta el 13 de febrero. Ambos han defendido "la ampliación" del pasaporte covid.

Precisamente, la petición del Gobierno Vasco al TSJPV de avalar la ampliación del pasaporte covid a otros ámbitos y hacerlo hasta el 13 de febrero, no ha gustado a la oposición. Consideran que el pase sanitario no es la mejor medida para reducir el elevado número de casos de esta sexta ola. EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP-Cs abogan por otras medidas como las "mediciones de CO2" en espacios cerrados. Mikel Otero de EH Bildu asegura que las medidas aplicadas por el Gobierno Vasco "no funcionan" e insiste en que hay que poner el foco en "reforzar la Atención Primaria". Otero subraya que el ejecutivo es el responsable del "desborde" del sistema sanitario, que está "colapsado". La parlamentaria de Elkarrekin Podemos IU, Isa González, comparte este diagnóstico. Tilda de "fracaso" y "desastre" la gestión del Gobierno Vasco con medidas "insuficientes" y que "llegan tarde". Desde la coalición PP-Cs, Laura Garrido, critica el "cambio de criterio" y los "tumbos" de Lakua y pide explicaciones sobre por qué en Euskadi el índice de casos es el "más alto" teniendo las "mayores restricciones".

Todas las formaciones han rechazado hacer obligatoria la vacunación en Euskadi, donde la tasa de inmunización supera el 90%.