19/02/2022 09:40 Crónica del Fin de Semana COVID-19 Miren Basaras: "No estamos en una situación de normalidad" La microbióloga y profesora de la UPV-EHU considera que aligerar las medidas contra la pandemia favorece a la salud mental de la sociedad, pero recuerda que se puede producir un aumento de casos, en los próximos días porque "el virus todavía está entre nosotros".

Miren Basaras, microbióloga y profesora de la UPV-EHU, considera que Euskadi aún no está atravesando una situación de "normalidad" en lo que se refiere a la pandemia y considera que, a pesar de que "sí tenemos que ir aligerando las medidas, porque la presion hospitalaria no es tan alta", recuerda que puede llegar una subida en los contagios en las próximas semanas. "En otros países como Dinamarca, donde se suavizaron las restricciones hace unas semanas, el número de positivos ha aumentado y también las hospitalizaciones", ha señalado Basaras en una entrevista concedida a Radio Euskadi. La microbióloga considera que, si solo se atendiera al punto de vista estrictamente relacionado con el virus y su propagación, "siempre diríamos no a todo, por prudencia" hasta alcanzar la plena normalidad, pero afirma que "a pesar de que este es un factor importante, no es el único". En Crónica de Euskadi Fin de Semana, Basaras ha subrayado que ir aligerando ciertas medidas, "ayuda a que, como sociedad, nos podamos ir relajando de una manera mejor".

No obstante, hay que seguir manteniendo la precaución y "tomar la delantera a la transmisión del virus", por lo que "es muy aconsejable y recomendable que se mantengan las mascarillas en espacios cerrados, incluso en aquellos lugares que nos las quitamos para comer y beber", ha puntualizado. Según Basaras, "la mascarilla deberíamos mantenerla unos cuantos meses hasta ver la evolución del virus". La microbióloga sostiene que este año va a ser "crítico" en ese desarrollo y para conocer las posibles mutaciones, sobre todo en invierno. "Al ser un virus respiratorio, probablemente, su estacionalidad será en invierno, como son la gripe u otros coronavirus", ha manifestado. "Ahí veremos si es un virus estacional, si se va a quedar de una manera endémica o sus posibilidades de causar más daño", ha añadido.

Por otro lado, la profesora de la UPV-EHU, ha afirmado que también hay que vigilar la respuesta de la población a las defensas adquiridas tras la vacunación, el nivel de protección y hasta cuando se mantendría.

El hecho de que Osakidetza no compute todo los positivos que no precisen baja laboral, provoca que la incidencia acumulada "no sea real, sino superior a la que nos están indicando". La microbióloga opina que hay que mirar otros parámetros como la hospitalización y, de cara a la evolución del virus, aunque las nuevas variantes "pueden aparecer en cualquier segmento de población", habría que hacer un esfuerzo en la vigilancia de las personas positivas vulnerables, para ir secuenciándolo y viendo su variabilidad. "Ahí es donde hay que hacer un esfuerzo exhaustivo", ha concluído Miren Basaras.