El periodista Gorka Landaburu revela que el Ministerio de Interior le ha comunicado que la integrante del comando que perpetró su atentado y que cumple pena en la cárcel de Martutene ha recibido ya el tercer grado penintenciario

Abordamos el bronco debate vivido en el Congreso de los Diputados por el uso reiterado del PP de las víctimas de ETA con el periodista Gorka Landaburu, quien sufrió la violencia de la banda armada hace 23 años al recibir un paquete bomba en su despacho. Muy crítico con la formación liderada por Alberto Feijó, Landaburu revela que ha sido informado por el Ministerio de Interior de que Oskarbi Jauregi, integrante del comando que perpetró su atentado y que cumple condena en la cárcel de Martutene, ha alcanzado ya el tercer grado penitenciario, tal y como le corresponde por ley. Asegura Landaburu que él "no pone impedimento" a la aplicación legal. Y va más allá: "Me gustaría tomarme un café con Oskarbi Jauregi para que me explique por qué me mandó un paquete bomba".