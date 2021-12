02/12/2021 23:20 Ganbara Presupuestos vascos Pedro Azpiazu: "Es mejor partir de un acuerdo que de un desacuerdo" L.P.C. | EITB Media El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, considera que "la política debe ser útil, debe tener en cuenta cuál es la situación y realidad que estamos viviendo". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Pedro Azpiazu. 9:03 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, cree que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno vasco y EH Bildu sobre los presupuestos vascos es "es un hecho muy relevante, especialmente en el momento en el que estamos viviendo". Considera que, junto a EH Bildu, comparten la idea de que "estamos en un momento de cambio importante con transiciones social, energética y digital, con incertidumbres en materia económica, y todavía con el problema del covid muy presente en nuestra sociedad".

Azpiazu ha destacado en "Ganbara" de Radio Euskadi y Radio Vitoria que "es muy importante lanzar a los ciudadanos la sensación de que el Gobierno tiene amplios consensos y que disponemos de un presupuesto que va a servir para afrontar el conjunto de las necesidades del país el año que viene".

Por otro lado, sobre el compromiso de fomentar un SMI en los convenios, el consejero de Hacienda y Economía afirma que "nosotros no nos hemos comprometido a que otros tengan que hacer algo que no quieran o no deban. No nos hemos comprometido a adoptar ningún salario mínimo interprofesional porque no nos corresponde. Eso corresponde a otros ámbitos competenciales. Tampoco estamos forzando ningún acuerdo interconfederal para forzar que haya un salario mínimo muy concreto". Azpiazu destaca que el Gobierno vasco tratará "de impulsar un salario mínimo, en la medida de lo posible, que sea proporcional a la renta media de Euskadi".