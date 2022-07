Ganbara Mercedes "Es un acuerdo de futuro, engloba unas inversiones multimillonarias y la creación de empleo estable" A.H.C | EiTB Media Publicado: 12/07/2022 22:44 (UTC+2) Última actualización: 12/07/2022 22:44 (UTC+2) El portavoz del sindicato Comisiones Obreras en el comité de Mercedes, Roberto Pastor, ha cargado contra los sindicatos minoritarios de la planta ELA, LAB y ESK. Cree que no tiene sentido que mantengan sus movilizaciones si han conseguido las reclamaciones. Escuchar la página Escuchar la página

Los sindicatos mayoritarios de la planta gasteiztarra de Mercedes han llegado a un acuerdo con la direccion para poner fin a los paros... 18 meses después de que arrancara la negociación, han llegado a un acuerdo que cuenta con el visto bueno de la compañía en Alemania. Un pacto con la mayoría del comité, liderada por UGT y CCOO, que incluye mejoras económicas, pero sin llegar al IPC.

Roberto Pastor, portavoz de Comisiones Obreras en el comité de empresa, se ha mostrado "satisfecho" por el acuerdo logrado, y cree que "es un acuerdo de futuro ya que engloba las peticiones de flexibilidad, las inversiones multimillonarias y la creación de empleo estable".

Entrevistado en "Ganbara" de Radio Euskadi y Radio Vitoria, Pastor cree que la postura de los sindicatos minoritarios de la planta de continuar con las movilizaciones "no tiene sentido ya que se han conseguido las reclamaciones conjuntas de los sindicatos". ELA, LAB y ESK no consideran suficiente el acuerdo porque no se asegura el IPC real.

Por otro lado, afirma que "la plantilla es soberana y son los trabajadores los que el lunes deberán ratificar el acuerdo".