Ganbara ENTREVISTA Enrique Santiago: "Es necesario que en SUMAR salgamos del shock para reparar a la sociedad" A.H.C. | EiTB Media Publicado: 28/10/2024 20:57 (UTC+1) Última actualización: 28/10/2024 20:57 (UTC+1) El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y miembro del grupo parlamentario de SUMAR, Enrique Santiago, cree que el sustituto de Iñigo Errejón debería ser una mujer "como medida para acabar con las confusiones" Enrique Santiago 11:35 min Whatsapp

Tras la reunión que Yolanda Díaz ha mantenido con los miembros de SUMAR en el Congreso, Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y miembro del grupo parlamentario de SUMAR, ha destacado que "no podemos quedarnos paralizados por esta situación, estamos en shock, tomamos nota, analizamos, y tomamos medidas para que no vuelva a ocurrir, pero tenemos que atender a nuestra obligación: sacar adelante nuestra agenda". Durante la cita, Santiago ha destacado que "Yolanda Díaz ha informado de las medidas que se tomaron, y ha afirmado que se trata de un caso de violencia de género, e inmeditamente se exigió el acta de diputado a Iñigo Errejón". Además, ha ensalzado la "celeridad" con la que actuó su grupo parlamentario, ya que "en el Congreso no hay situaciones que se puedan comparar con la rápidez con la que hemos actuado".

Entrevistado en Ganbara, de Radio Euskadi y Radio Vitoria, Enrique Santiago ha subrayado que en SUMAR van a tomar medidas para hacer frente surgida tras las denuncias contra Iñigo Errejón: "vamos a reforzar las medidas para que esto no pueda volver a ocurrir. Hay un claro compromiso para reforzar todos los protocolos". Y entre otras medidas, destaca que el próximo sustituto o sustituta al frente de la portavocía de SUMAR, tiene que ser una mujer: "creemos que esa medida debe tomarse en un contexto de mejora en el funcionamiento, de acabar con confusiones", ha concluido.