Ganbara ENTREVISTA Joseba Díez Antxustegi: "Tras el archivo de la causa, la cacería que se vivió exige una profunda reflexión" A. H. C | EiTB Media Publicado: 12/12/2024 21:33 (UTC+1) Última actualización: 12/12/2024 21:33 (UTC+1) El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, se pregunta si tras el archivo de la causa por la supuesta filtración en la OPE de Osakidetza "los políticos que por aquel entonces participaron ahora van a llamar para pedir perdón y dimitir" Joseba Díez Antxustegi en Radio EuskadiJoseba Díez Antxustegi en Radio Euskadi 11:15 min Whatsapp

Joseba Díez Antxustegi, portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, se ha mostrado "satisfecho" con el archivo de la causa por la supuesta filtración de la OPE de Osakidetza. Sin embargo, cree que "exige una reflexión muy profunda" sobre lo que sucedió hasta la dimisión del exconsejero Jon Darpón, ya que "se vivió una cacería política". Por ello, se pregunta "si los políticos que por aquel entonces participaron ahora van a llamar para pedir perdón y dimitir".

Entrevistado en Ganbara, de Radio Euskadi y Radio Vitoria, Díez Antxustegi ha mostrado sus "dudas" sobre la verdadera voluntad negociadora de Euskal Herria Bildu a la hora de acordar los Presupuestos vascos. "El Gobierno Vasco se ha reunido hasta siete veces con EH Bildu, y hemos visto cómo esta formación antes, después y casi incluso durante las propias reuniones, las ha retransmitido en los medios de comunicación y ha estado acusando al Gobierno de improvisación, de falta de coherencia, de falta de seriedad, de falta de rigor", ha señalado. Además, preguntado por si hay alguna posibilidad de acercamiento con EH Bildu hasta el próximo día 20, el portavoz jeltzale ha señalado que el Gobierno "tiene un rumbo claro, una hoja de ruta bien marcada y una responsabilidad con los ciudadanos de este país que le han otorgado la responsabilidad de gobernar este país".

Además, Diez Antxustegi cree que el no haber alcanzado un acuerdo presupuestario "no quiere decir que no se vayan a abordar otras cuestiones", y en concreto, sobre el acuerdo para lograr un SMI propio en Euskadi, el portavoz jeltzale ha señalado que "se van a seguir hablando, las cuestiones van a seguir encima de la mesa".