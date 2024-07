Hágase La Luz Hágase la luz Mikel Lizarralde, médium: "Todos tenemos un don espiritual, pero hay que trabajarlo" MARISA OZALLA | EITB MEDIA Publicado: 28/07/2024 11:40 (UTC+2) Última actualización: 28/07/2024 11:40 (UTC+2) Psicólogo de profesión, médium y vidente, el urretxuarra tiene una visión muy clara sobre la vida y la muerte, de la que sostiene que es un paso hacia otra dimensión de luz y paz. Escuchar la página Escuchar la página

Mikel Lizarralde empezó desde muy niño a comunicarse con los seres queridos fallecidos. Posteriormente cursó la carrera de Psicología y se formó como médium con la canadiense Marilyn Rossner, considerada una de las mejores del mundo. Lizarralde define la mediumnidad como "el don de comunicarse con aquellos que viven en el más allá y traer información verificable de ese más allá". En otras palabras, un intermediario entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Afirma que la muerte física no es el final, sino un tránsito hacia otra dimensión de paz y bienestar. Pero advierte: "yo no puedo traer al espíritu" sino que acude el que tiene un mensaje que dar a su ser querido y no necesariamente el que esta persona quiera invocar. Mikel Lizarralde revela que nuestros familiares fallecidos se comunican con nosotros a través de los sueños, pero no todos ellos son encuentros. Cuando ésto sucede, cosa que ocurre "pocas veces en la vida", el encuentro con el espíritu es tan claro que no se olvida jamás. El médium urretxuarra afirma que "el más allá existe y no hay que tenerle miedo; los mensajes de los espíritus son sanadores". Mikel Lizarralde dirige el Instituto Izarpe de desarrollo personal en Donostia y participa en el Salón del Esoterismo que se celebra anualmente en el Palacio Miramar.