La Jungla Sonora Música Monográfico sobre las canciones de Dan Penn y Spooner Oldham Joseba Martín | EITB Media Publicado: 16/07/2024 12:31 (UTC+2) Última actualización: 16/07/2024 12:31 (UTC+2) Eduardo Ranedo recupera las canciones más emblemáticas de ambos compositores. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Dan Penn y Spooner Oldham 58:04 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Monográfico sobre las canciones de Dan Penn y Spooner Oldham

Monográfico sobre las canciones de Dan Penn y Spooner Oldham. Eduardo Ranedo recupera las canciones más emblemáticas de ambos compositores.

Los créditos de escritura de Dan Penn se leen como una máquina de discos de soul. Trabajando a menudo con su amigo Spooner Oldham, Penn estuvo detrás de muchas de las canciones definitorias de los cantantes negros más célebres de los años sesenta: "The Dark End of the Street" de James Carr; "Do Right Man, Do Right Woman", de Aretha Franklin; "It Tears Me Up" de Percy Sledge; " You Left The Water Running" de Otis Redding" o "I'm Your Puppet" de James y Bobby Purify. Penn entró en la música en Muscle Shoals, Alabama, en 1957, a los 16 años, con la cabeza llena de R&B y sonando como Ray Charles. ç

Pronto pasó de cantante a escritor y, tras mudarse al American Studio de Memphis en 1966, también a productor. Oldham, un organista de sesión cuyo sonido espectral sustenta "When a Man Loves a Woman" de Percy Sledge, pronto se unió a él. Sus canciones y sonido fueron vitales para lo que se conoció como Country Soul. Se sumergieron en la música negra y afectaron su curso.