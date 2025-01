La mecánica del caracol Ciencia Epigenética: lo que el ambiente añade al genoma. La mercantilización de la menopausia Publicado: 03/01/2025 22:09 (UTC+1) Última actualización: 03/01/2025 22:09 (UTC+1) María Berdasco, del Instituto Josep Carreras, presenta el libro Epigenoma, en el que repasa mecanismos moleculares que, impulsados por factores ambientales, modulan la expresión de los genes. La psicóloga Anna Freixas plantea en Nuestra menopausia una mirada contra la medicalización de esta etapa. Portada Epigenética 55:24 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

María Berdasco nos muestra, nada más comenzar su libro Epigenética, un cartel de Gattaca, película icónica de ciencia ficción que ya en 1997 planteaba hasta dónde podía llegar una sociedad por conseguir la perfección genética. Una sociedad en la que el ADN, según estuviera editado para conseguir la excelencia, o no, determinaba el destino de las personas ya desde su nacimiento. Esta idea del determinismo genético es tan sugerente como aterradora. ¿Somos lo que nuestros genes marcan desde el instante de la concepción? Es bueno saber que en algunas cosas sí y en otra no, y que el ambiente, y no solo el entorno físico sino también el social, influyen, para bien o para mal, en la forma en la que se expresan nuestros genes. María Berdasco, dirige el grupo de investigación en terapias epigenéticas del Instituto Josep Carreras contra la leucemia y es la autora de un libro, Epigenética, más allá del genoma, que nos introduce en el fascinante mundo de la epigenética.

La psicóloga Anna Freixas presenta, por su parte, el libro Nuestra menopausia, en el que analiza la mercantilización que se ha hecho de esta etapa de la vida de las mujeres, a las que se propone todo tipo de remedios para hacer frente a los cambios hormonales. Frente a esta versión, plantea que ver un proceso natural como lo que es, evita el rechazo y el miedo.