Gema Varona: "Las víctimas no son de nadie" Publicado: 06/10/2024 08:54 (UTC+2) Última actualización: 06/10/2024 08:54 (UTC+2) La presidenta de la Sociedad Mundial de Victimología visita "A tres bandas" para reflexionar sobre víctimas y victimarios.

¿Qué es ser víctima? Contra lo que pudiera parecer, no existe una definición fácil. Gema Varona matiza: "una cosa es el reconocimiento social y legal de esa condición, lo que se conoce como victimidad". Dicho ésto, "hay personas que no tienen conciencia de ser víctimas y hay víctimas no reconocidas". Asimismo, "existe la manipulación del sufrimiento de las víctimas al hacerles creer que ellas dictan la política penal". Es más, "las víctimas no son de nadie; son ciudadanos que han sufrido un mal inmerecido y tienen derecho a seguir con sus vidas"y a que se haga justicia. Respecto a los encuentros entre víctimas y victimarios -siempre a voluntad de ambas partes- la experta defiende la justicia restaurativa porque "a veces se necesita conversar para hacer preguntas incómodas cuya respuesta sólo la tiene el otro". Pero siempre, siempre, "la pregunta de las víctimas (a sus victimarios) es ´por qué ´". Gema Varona es directora del Instituto Vasco de Criminología de la EHU/UPV y presidenta de la Sociedad Mundial de Victimología.