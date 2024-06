Navarra TERTULIA PARLAMENTARIA El balance del primer año de legislatura y el reconocimiento de las víctimas de la tortura centran el debate RADIO EUSKADI Publicado: 22/06/2024 10:10 (UTC+2) Última actualización: 22/06/2024 10:10 (UTC+2) Se acerca el final del curso político en el que llegan más reconocimientos de víctimas de abusos policiales y grupos de ultraderecha. Toca además hacer balance en el que PSN y UPN vuelven a chocar a la hora de valorar la actividad del Gobierno de María Chivite Escuchar la página Escuchar la página

El balance del primer año de legislatura y el reconocimiento de las víctimas de la tortura centran el debate

El año político ha estado marcado por las tres convocatorias electorales que han afectado a Navarra. El Gobierno formado en agosto de 2023 tiene como mayor hito la aprobación de los presupuestos. PSN y Geroa Bai destacan la estabilidad y los avances en materia social que ha experimentado la Comunidad Foral. Desde las filas de EH Bildu, ven claros y oscuros; en lo positivo destacan las aportaciones a los presupuestos y en la balanza negativa destacan el tratamiento al euskera en ámbitos como la Educación.ç

Desde UPN consideran que María Chivite no aguanta las críticas. Aclaran que los regionalistas no critican a Navarra sino la gestión que el Gobierno Chivite lleva a cabo. Considera que la situación de Osasunbidea o el parón en infraestructuras como el TAV o el Canal de Navarra están impidiendo el desarrollo de la Comunidad Foral. En la misma línea, el PP critica que el PSN se limita a ir contra la oposición acusándoles de enfangar, cuando muchas veces son los portavoces socialistas los que, a su juicio, embarran el debate.

Más allá de los balances, el reconocmiento y la solidaridad mostrada por el Ayuntamiento de Pamplona a las personas torturadas ha centrado el debate político. Esta iniciativa política sigue la línea abierta por el Gobierno de Navarra a través de la Ley Foral de Reconocimiento de Víctimas de Abusos Policiales y grupos de ultraderecha. EH Bildu, Geroa Bai, Contigo/Zurekin valoran muy positivamente el reconocimiento de las instituciones porque se trata de unas víctimas que han sido silenciadas durante años. El PSN apoya la iniciativa y la enmarca en la necesidad de reconocer todas las vulneraciones de derechos humanos y lo ve como paso para avanzar en la convivencia.

Desde la derecha, UPN entiende el sufrimiento de las personas torturadas, es partidario de repararlas, pero niega que se haya tratado de una práctica sistemática por parte de las fuerzas policiales. Y recuerda a EH Bildu, que la mayor vulneración de derechos humanos se produjo por la violencia de ETA que, según los regionalistas, la formación abertzale no condena. Argumento similar al del Partido Popular que no está dispuesto a pactar nada con EH Bildu mientras no condene claramente a ETA.

ANGEL ANSA - UPN

IBAI CRESPO - PSN

JABIER ARZA - EH BILDU

MARIA SOLANA - GEROA BAI

IRENE ROYO - PP