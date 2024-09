Navarra TERTULIA PARLAMENTARIA La aritmética parlamentaria une a UPN y EH BILDU para enfado de los socios del Gobierno de Navarra RADIO EUSKADI Publicado: 21/09/2024 10:10 (UTC+2) Última actualización: 21/09/2024 10:10 (UTC+2) El apoyo de la formación abertzale a una proposición de ley de UPN, desata las criticas cruzadas. PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra le piden responsabilidad para no comprometer el gasto del Gobierno en plena negociación presupuestaria, aunque no ven ningún cambio en el tablero político 57:30 min Whatsapp

La aritmética parlamentaria une a UPN y EH BILDU para enfado de los socios del Gobierno de Navarra

Una proposición de ley de UPN que pedía extenderun complemento de productividad para el personal del Departamento de Hacienda con el objetivo de mejorar la lucha contra el fraude fiscal ha dejado una imagen inédita: los regionalistas, PP, VOX y EH Bildu unidos. Mera coincidencia para sus protagonistas, pero PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra han reaccionado pidiendo responsabilidad a la formación abertzale. Consideran que no es correcto apoyar a la derecha en una iniciativa que compromete económicamente al Gobierno de Navarra. Los portavoces socialistas han arremetido contra UPN por haberse apoyado en EH Bildu cuano siempre han reprochado al PSN que acuerde con la formacion abertzale. Tanto UPN como EH Bildu hablan de mera coincidencia en un asunto puntual.

Los grupos parlamentarios también han analizado la puesta en escena de la marca Navarra por parte del Ejecutivo foral. Una estrategia de marketing necesaria según todos pero al que se le exigen concreciones. UPN pide medir en un plazo de tiempo razonable el retorno de la campaña que se ha puesto en marcha, pero también apunta a que la marca Navarra se promociona haciendo la Comunidad Foral un territorio atractivo, algo que según los regionalistas no ocurre sobre todo por la alta presión fiscal que soportan ciudadanos y empresas. Contigo Navarra, Geroa Bai y EH Bildu creen que la puesta en escena de la nueva estrategia tuvo sus lados oscuros; mientras hubo presencia de empresas y empresarios, no hubo invitación para los sindicatos, no se mencionón al tejido asociativo navarro y la presencia del euskera fue prácticamente nulo en la presentación. Desde el PSN apoyan la campaña y coinciden con UPN en que es necesario medir el retorno que tenga en Navarra.

Otro tema a analizar es el del nuevo Plan de Acción por la Democracia presentado por el Gobierno de Pedro Sanchez. Un plan con 31 medidas que plantea modificaciones en la Ley Mordaza, en la Ley de Secretos Oficiales y en el propio Código Penal. Entre los objetivos, dejar claro la propieadad de los medios de comunicación, en especial de los denominados pseudo medios de comunicación. UPN es muy crítico con Sanchez ya que considera que quiere ir contra aquellos medios que difunden bulos, pero sólo los que van contra sus políticas. Piden que se actúe contra todos aquellos pseudo medios, tanto de derechas como de izquierdas. El PSN y Contigo Navarra apuestan por desarrollar ese plan aunque reconocen las dificultades que tendrá el Gobierno para sacarlo adelante en el Congreso por la minoría con la que gobierna. EH Bildu y Geroa Bai ven positivo que se ponga en marcha un plan de este tipo, pero en los cambios de la Ley Mordaza o la Ley de Secretos Oficiales, consideran que se quedan muy corto.