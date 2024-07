déjate llevar (IN)VISIBLES Cuando la persona con discapacidad lo normaliza más que la propia sociedad EITB.MEDIA Publicado: 07/07/2024 13:00 (UTC+2) Última actualización: 07/07/2024 13:03 (UTC+2) Leidy Aldana es ciega y dice que ella tiene más normalizada su discapacidad que la sociedad en sí Escuchar la página Escuchar la página

Cuando la persona con discapacidad lo normaliza más que la propia sociedad

Leidy hoy nos abre los ojos hablando sobre el capacitismo y el trato hacia todo tipo de discapacidades.

En pleno fin de semana de la celebración del orgullo, Leidy Aldana, nos recuerda que la discapacidad se debería de ver de otra manera. Nos habla del "orgullo disca" pero sin romantizarlo. Según nuestra colaboradora sería mucho mejor que la sociedad fuera cambiando y las personas que no sufren de ninguna discapacidad dejaran de verlos con pena o lástima.

Leidy hoy nos habla de lo complicado que es a día, realizar una matrícula para estudiar ya que las páginas webs no están adaptadas para ello. En cuanto al transporte público se refiere, nos recuerda que Renfe cercanías no cuenta con asistencia y que en los urbanos de Vitoria-Gasteiz no revisan la megafonía que es la referencia para saber en qué parada deben bajarse.