noticias Ciclismo Julia Liberal:'No importa tener Vitoria-Gasteiz cerrada para una maratón, pero si para el ciclismo' EITB MEDIA Última actualización: 04/04/2022 12:49 (UTC+2) Publicado: 04/04/2022 11:45 (UTC+2) A pesar del gran apoyo por parte de los alaveses, la presidenta de la Federación de Ciclismo siente que las instituciones y policía de Vitoria-Gasteiz no valoran el ciclismo. Aún así, cree que el ciclismo alavés se encuentra en muy buena situación ya que cuentan con grandes deportistas profesionales

Hoy comienza la Itzulia, la vuelta ciclista a Euskadi. Durante hoy y los próximos 5 días las bicicletas vuelven a ser las protagonistas de nuestras carreteras. Salen desde Hondarribi y visitarán las localidades de Leitza, Viana, Laudio, Amurrio, Vitoria-Gasteiz, Zamudio, Mallabia y finalizará con la tradicional ascensión al santuario de Arrate en Eibar. En Radio Vitoria Gaur Magazine conversamos con Julia Liberal, presidenta de la Federación de Ciclismo, sobre las dificultades por las que tienen que pasar quienes deciden dedicarse a este deporte con alto contenido de sufrimiento.

También charlamos con Igor González de Galdeano, ciclista de élite que lució el maillot amarillo en el Tour en el 2002 que declara que 'el ciclismo está en el ADN de los vascos'. El ciclista señala que no hay que valorar a los ciclistas sólo cuando lo son, sino también después. Y es que, como comenta González de Galdeano, todas esas llamadas desaparecen cuando dejas de ser ciclista. 'El pasado se vive en compañía y el futuro en soledad', expresa.

Actualmente hay unas 1.300 fichas, aunque la presidenta de la Federación declara que durante la pandemia el número de fichas ascendió a unas 1.500. Supone, que las consecuencias de la pandemia tuvieron efectos en la subida del número de fichas ya que, cree, mucha gente se hizo ficha para poder salir. Aún así, señala que no tienen claro si la bajada de las fichas ha sido por eso, o por la subida de la licencia, que ha pasado de 135€ a 160€.

Por otro lado, comenta que el ciclismo alavés se encuentra en una situación muy buena ya que cuentan con grandes deportistas profesionales. Aunque no se sienten valorados en Vitoria-Gasteiz por las instituciones o la policía. 'No importa tener Vitoria cerrado para una maratón o un triatlón, pero no es así con el ciclismo', reconoce. Agradece el apoyo de los y las vecinas alavesas.

Así mismo, ha comentado las dificultades que tienen los ciclistas. Por un lado, tienen que compatibilizar el ciclismo con los estudios y las universidades sólo dan facilidades si eres profesional. 'La vida del ciclista es muy difícil, muy sacrificada', sostiene. Por otro lado, cuando los ciclistas se bajan de la bici, a muchos, les cuesta adaptarse a la vida cotidiana.

Aun así, mantiene la esperanza y señala la importancia de las escuelas para trabajar en la base del ciclismo para crear una buena cantera como lo es el valle de Ayala, 'la cantera del ciclismo en Álava'.