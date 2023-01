entrevista del día Entrevista ‘La clase trabajadora de Euskal Herria es cada vez más pobre porque en los convenios no se garantiza el IPC’ EITB MEDIA Publicado: 12/01/2023 09:18 (UTC+1) Última actualización: 12/01/2023 09:18 (UTC+1) Entrevistado en Radio Vitoria, el secretario general del sindicato ELA, Mitxel Lakuntza, ha explicado que la inflación está condicionando la negociación de los convenios, bloqueados, dice, por la patronal. Su lucha es que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo ante la subida del IPC. Escuchar la página Escuchar la página

Según ha explicado en Radio Vitoria el secretario general del sindicato ELA, hay dos cuestiones que les preocupan fundamentalmente: la subida de la inflación y la reforma de pensiones que se está planteando.

Mitxel Lakuntza asegura que estamos en un proceso de empobrecimiento. 'La clase trabajadora de Euskal Herria es cada vez más pobre porque en los convenios no se garantiza el IPC (Índice de Precios al Consumo). La patronal está obteniendo récord histórico de beneficios y no los quiere repartir. Hay una situación de bloqueo de la patronal para que en los convenios no se acabe recogiendo el IPC'.

Sobre la reforma de pensiones, Lakuntza asegura que 'de llevarse a cabo en los términos que el Gobierno español tiene apalabrado en Bruselas, supondría que las pensiones futuras podrían perder poder adquisitivo. Veremos si EH Bildu y PNV dan por bueno ese recorte', señala.