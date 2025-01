Universo RV Universo RV-Universo viajero La importancia de comerse el mundo EITB MEDIA Publicado: 15/01/2025 12:22 (UTC+1) Última actualización: 15/01/2025 12:22 (UTC+1) Durante años o incluso décadas ya, se nos ha dicho que como en casa no se come en ningún lugar, que cuando viajamos estemos preparados para que nos ofrezcan mala calidad y a un precio altísimo, pero, ¿es esto cierto o esa idea es un mito del que nos tenemos que ir despojando? Maider Pérez de Heredia 18:51 min Whatsapp

Estamos convencidos de que a muchos de nuestros oyentes les encanta viajar y descubrir nuevos lugares y culturas del mundo, pero hay un elemento que levanta un debate cada vez que viajamos y ese es el de la comida. "Como en casa no se come en ningún lado" dicen algunos al probar la gastronomía de otros países, "donde se pongan unas buenas lentejas con chorizo que se quite todo lo demás" dirían otros muchos que tras días fuera de su casa añoran los guisos de su rutina habitual.

Y es que parece que viajar es sinónimo de comer mal, y no sólo mal, sino caro también. Hay que reconocer que en nuestro país tenemos la inmensa suerte de disfrutar de una de las gastronomías más ricas, variadas y equilibradas del mundo, pero ¿es cierto que se come tan mal cuando salimos de nuestra casa o esa idea es una creencia popular que ya ni nos cuestionamos? Hoy hablamos de todas estas cuestiones con Maider Pérez de Heredia, politóloga, socióloga y experta en migraciones. Ella además, junto a su pareja, Ismail Hasan, tienen en marcha en su bar Arima, en la calle Herrería, 50, el proyecto Manara que utiliza la gastronomía como vehículo para conocer otras culturas. Manara, por cierto, significa faro en árabe. «Vivimos en tiempos algo oscuros y queremos aportar luz», afirma Maider.