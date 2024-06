Debate El Conquis A las 22:30 El último juego de inmunidad antes de la final y la salida de Luisito, este miércoles, en el debate EITB Media Publicado: 11/06/2024 13:40 (UTC+2) Última actualización: 11/06/2024 14:43 (UTC+2) Repasaremos junto con Luisito su paso por la aventura, además de conocer de primera mano el próximo juego de inmunidad que decidirá quién será el primer o la primera finalista de esta vigésima edición. Síguelo en directo este miércoles por la noche a las 22:30 horas en ETB2, en eitb.eus y en la APP. Escuchar la página Escuchar la página

Cuando quedaba muy poco para conseguir el pase a la final, Luisito no pudo superar el duelo de los garfios y tuvo que volver a Miranda con la pena de abandonar la aventura, pero la sonrisa intacta y una inesperada amistad con Andrea. Con él haremos un repaso de su paso por Patagonia y descubriremos su lado más estratega que no ha parado de maquinar durante estas 21 semanas. Además, se reencontrará con alguno de sus compañeros Piches y tendrá que hacer frente a todo lo que ha dicho, conociendo a Luisito, seguro que no deja indiferente a nadie.

Por otro lado, el ambiente ya huele a final y los nervios están a flor de piel. Nuestros conquistadores y conquistadoras están a punto de conseguir el billete directo a Ushuaia. Y es que por fin llega el último juego de inmunidad, una gran cascada dónde solo uno de los siete alcanzará la ikurriña y se convertirá en finalista. Conoceremos todos los detalles del increíble último juego que pondrá a prueba a los participantes antes de la final.

Además, recordaremos el último juego de inmunidad que dio la victoria al benjamín de los Cóndores, y de la mano de Lur Errekondo conoceremos las claves que hicieron que Aritz ganara uno de los duelos de garfios más épicos de la historia del Conquistador.

Por otro lado, la carrera por convertirse en el favorito o favorita del público sigue en marcha, por lo que continuaremos eliminando participantes en el debate. Recordemos que ya no optan a convertirse en favoritos Lele, Chucu, Arantxa, Manu, Txarku, Gigi y Annie pero el resto todavía están a tiempo.

Como cada semana, contaremos con la opinión de nuestros conquistólogos y conquistólogas. Por un lado, estarán los ganadores más carismáticos del Conquistador: Eneko, David, Locuras y Raúl. Y, como la semana pasada, se unen a ellos algunos de los participantes de esta edición como Azu, Annie, Ari, Junego, Igor y la Cóndor recién eliminada, Jone. Además, de la mano de Lur Errekondo, conoceremos las claves del juego y el duelo de esta semana. Y como siempre, la Comunidad Conquis estará presente a través de las redes sociales gracias a Oizeder e Isma, nuestro set Gaztea Connection. Ellos se encargarán de transmitir vuestras opiniones a través de X e Instagram y premiarán el mejor meme con una sudadera Conquis.

El último juego de inmunidad antes de la final y la expulsión de Luisito, con muchas ganas de hablar, en el debate de este miércoles a las 22:30, tras Teleberri, en ETB2, APP y eitb.eus. Además, se pueden ver todos los debates a la carta, tanto en la APP del programa como en la web de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.