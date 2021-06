15/06/2021 07:59

El Conquistador del Fin del Mundo

Resumen del episodio 22

Triple golpe a las chicas con la eliminación de Bego, Ester y Joana

EITB Media

Las tres ex Atabey no han sido capaces de superar el mínimo en el duelo de garfios. Además ha habido mucha tensión entre Joana y Bego, y han cuestionado la actitud de la ex futbolista.

Joana, Ester y Bego durante el duelo. Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media

Comentarios