El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 22 Jokin, Aritz, Anartz, Lobo, Txubi y Andrea disputarán la gran final del "Conquis" en Ushuaia EITB Media Publicado: 18/06/2024 01:03 (UTC+2) Última actualización: 18/06/2024 01:03 (UTC+2) Jokin ha conseguido el primer pase a la final al ganar el juego de la cascada de Criado. Txubi, último en el juego, Izeta, nominado por Jokin y Andrea, nominada en la asamblea, se han enfrentado en un duro duelo con tirolina y yumar, donde Izeta ha sido eliminado a las puertas de la final.

Después de 22 semanas de aventura, ya conocemos el nombre de los seis finalistas que disputarán la gran final en Ushuaia: Jokin, Andrea, Lobo, Anartz, Aritz y Txubi ya tienen su billete directo al fin del mundo donde tendrá lugar una de las finales más duras de la historia del "Conquistador". El que no tendrá la oportunidad de ganar esa ikurriña ya es Izeta, que se ha quedado a las puertas de la gran final al caer en uno de los duelos más duros de la edición frente a Txubi y Andrea, y vuelve a casa en el peor momento. Y en la otra cara de la moneda, el que ha respirado tranquilo desde el principio, ha sido Jokin, que se ha convertido en el primer finalista al ganar el juego de inmunidad.

Izeta ha tenido un cara a cara con sus compañeros con sabor a final en el que han tenido que superar una increíble tirolina y un yumar donde el benjamín de la aventura, una vez más, ha demostrado que las cuerdas son lo suyo. Txubi ha ganado su plaza en la final, pero ha tenido que pelearlo mucho con Andrea, que, a pesar de sufrir en la última parte de la prueba, ha quedado en segunda posición y se ha convertido en finalista, siendo la única mujer en disputar la final. Y eso que, por unos minutos, la de Hondarribia ha creído estar eliminada al no escuchar cómo Lur y Patxi le daban la noticia, pero se ha llevado la gran sorpresa cuando en la ceremonia le han confirmado que era finalista. El que sí ha tenido que despedirse de sus compañeros y poner rumbo a Aia ha sido el chico Gaztea, que ha dejado a su amigo Txubi muy emocionado ante la posibilidad de convertirse en el conquistador más joven de la historia.

Ajeno al duelo en el que su amiga se lo jugaba todo estaba Jokin con su plaza en la final después de ganar el juego de inmunidad más decisivo. El de Getxo se ha impuesto a sus compañeros en una increíble prueba en la cascada de Criado que ha medido las fuerzas de los participantes de cara a Ushuaia. Anartz, Aritz y Jokin han sido los tres más rápidos en llegar al último tramo donde han tenido que superar un yumar de 50 metros, pero Jokin les ha cogido la delantera y los dos Cóndores se han quedado muy rezagados en la cuerda. El que ya lo ha dado todo por perdido incluso antes de empezar ha sido Lobo. Y es que, antes de jugar, se ha vivido un momento de tensión cuando al ver la prueba ha dicho que estaba cansado y no quería jugar. Finalmente han tenido que convencerlo sus compañeros y ha terminado participando, aunque en la salida se ha colocado en última posición. Aun así, el de Magallón no ha sido el último en la clasificación, sino que, contra todo pronóstico, Txubi se ha enredado en la red y se ha convertido en nominado directo.

Jokin no ha tenido la presión de ir a duelo ni pensar estrategias de cara a la asamblea, pero sí ha tenido que tomar una de las decisiones más importantes como finalista: poner a uno de sus compañeros directamente en peligro. El de Getxo ha marcado la cara a Izeta en un intento de favorecer a sus compañeros Piches sabiendo que estaban en minoría y por considerar al Cóndor un rival más débil de cara al duelo.

Mientras Jokin llegaba a un campamento rico dónde ha podido disfrutar de la soledad de ser el primer finalista con un buen chuletón, en la otra cara de la moneda, sus otros seis compañeros han llegado a La Roca para pasar su última noche en el campamento unificado donde la lluvia y el frio han hecho que su estancia fuera todo un infierno, sobre todo para Lobo, que ha vuelto a transmitir su idea de abandonar, algo que ha enfadado mucho a su compañera Andrea.

El día ha comenzado muy temprano para Jokin que, como finalista, todavía le quedaba disfrutar del verdadero premio. El de Getxo, muy emocionado, ha tenido el privilegio de hablar con su familia por videollamada y contarles que disputaría la final. Además, ha recibido las cartas de todos sus compañeros y ha tenido la misión de convertirse en cartero patagónico y hacérselas llegar al campamento. Mientras Jokin vivía uno de los momentos más emocionantes de la aventura, el resto se ha despertado en La Roca tras pasar la peor noche de la aventura y la situación con Lobo no ha mejorado porque ha continuado con la idea de abandonar. Andrea le ha suplicado entre lágrimas que fuera a duelo para salvarla, pero la sorpresa ha llegado en la asamblea cuando el de Magallón ha reculado al ver el rumbo de las nominaciones. La asamblea más decisiva hasta el momento ha dejado a Andrea como tercera duelista al recibir todas las lanzas por parte de los Cóndores, y ha convertido a Anartz, Aritz y Lobo, que ya no ha querido abandonar, en finalistas.

Jokin ha llegado al campamento unificado esperando que su amiga Andrea no estuviera nominada, pero se ha llevado la sorpresa al descubrir que su estrategia había fallado. Aun así, para relajar tensiones, ha repartido las cartas a sus compañeros, que han leído muy emocionados menos Andrea, que ha decidido no leerlas para no mermar sus fuerzas de cara al duelo.

Finalmente, Andrea, Jokin y Lobo, Txubi, Anartz y Aritz se han convertido en los seis finalistas que vivirán una de las finales más emocionantes y duras de los últimos años. Pero antes han disfrutado de una última noche de despedida muy emotiva en el campamento rico donde han compartido risas, anécdotas y una última cena para recargar fuerzas de cara a lo que les viene. Tres Piches y tres Cóndores que ya están rumbo a Ushuaia para luchar por la ansiada ikurriña en el faro del fin del mundo.

No te pierdas la gran final de "El Conquistador del Fin del Mundo", el lunes, 24 de junio, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.