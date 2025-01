El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 1 Una gran emboscada da comienzo a la aventura en "El Conquistador del Caribe 21"; Naroa, primera eliminada EITB Media Publicado: 21/01/2025 01:20 (UTC+1) Última actualización: 21/01/2025 01:20 (UTC+1) Los 37 participantes han comenzado la aventura de imprevisto y con lo puesto enfrentándose individualmente a uno de los juegos más temidos: el muro infernal, que ha ganado Aratz. Félix ha eliminado a Naroa en un duelo de resistencia. Naroa, primera eliminada de "El Conquistador 21". Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media Whatsapp

El Caribe ha recibido a los futuros conquistadores y conquistadoras con una gran emboscada que les ha pillado totalmente por sorpresa cuando pensaban que solo iban a una sesión de fotos. Los 37 participantes han comenzado así la aventura, de imprevisto y con lo puesto, enfrentándose a uno de los juegos más temidos: el muro infernal. Una primera prueba en la que ha destacado Aratz, que se ha impuesto a todos y ha conseguido la primera ikurriña que conllevaba una serie de privilegios claves para la aventura. No ha tenido tanta suerte la primera eliminada. Naroa ha sido víctima de la falta de atención de Félix a la hora de nominar, y ha recibido el collar por pare del navarro que la ha mandado directa a un duelo de resistencia que no ha podido superar.

El muro infernal ha hecho su propia selección con un resultado histórico: solo 3 de los 37 participantes han conseguido superarlo. El primero en hacerlo ha sido Aratz con bastante ventaja respecto al resto, aunque a punto ha estado de poner en riesgo la ikurriña tras varias advertencias por perder tiempo para intentar favorecer a sus compañeros. Como ganador, también le esperaba en la cima una mochila con ropa que el resto de sus compañeros no han conseguido y que es clave para el resto de la aventura. El segundo en pasar el muro ha sido Sebas para sorpresa de muchos y, finalmente, Huido, que ha regresado a lo grande a pesar de su intención de querer pasar desapercibido.

La ceremonia después del juego ha servido para dar la bienvenida oficial a todos al Caribe y ha sido el momento de las primeras presentaciones. Allí, Aratz ha recibido sus privilegios por convertirse en el primer ganador: un kit de comida y un pedernal. Pero el mayor premio ha sido poder dar el collar de inmunidad a uno de sus compañeros. Tras meditarlo en solitario en el campamento, se lo ha dado a Xego, ya que considera que es un perfil similar al suyo de cara a formar a equipos.

Aratz ha pasado la primera noche en un campamento especial como ganador que no ha terminado de convencerle. Una actitud poco esperada a pesar de su privilegiada situación en comparación a sus compañeros, ya que no ha parado de quejarse por los mosquitos y por tener que dormir solo. Además, ha sido incapaz de hacer fuego. El resto ha intentado sobrevivir en el campamento de la Locura, que ha hecho honor a su propio nombre y ha desatado la desesperación por sus condiciones extremas, sobre todo por los mosquitos, que han convertido la estancia de las y los participantes en un verdadero infierno. Un lugar dónde la separación entre chicas y chicos se ha hecho más evidente a la hora de nominar y que ha mostrado las primeras diferencias entre ellas. Las nominaciones han estado divididas en dos bandos: los chicos han ido a por Koty, y ellas no han dudado en votar a Félix, que finalmente se ha convertido en el primer duelista.

Esta primera decisión ha mostrado las grietas entre el sector femenino. Koty ha trasladado su intención de nominar a una de ellas, lo que ha desatado la ira de sus compañeras por considerarlo una traición. Por otro lado, Félix ha confesado que entre las chicas hay un topo. El navarro ha acusado a Ainhoa de darle información privilegiada de sus compañeras para ayudarle a elegir contrincante en el duelo. Y es que el de Corella ha tenido un privilegio cómo primer duelista que le ha dado cierta ventaja. Félix ha podido ver la prueba previamente y tener en su poder la posibilidad de elegir a quien enfrentarse. Unas cartas que no ha jugado muy bien a su favor, ya que su falta de atención le ha jugado una mala pasada a la hora de nominar y ha puesto en la palestra a Naroa cuando en realidad a la que quería nominar era a Hippie.

La de Antsoain no ha encajado bien la decisión de Félix y lo ha calificado de injusto, pero, finalmente, ambos se han enfrentado en un duelo de resistencia en el que, a pesar de que la benjamina ha peleado con uñas y dientes, ha ganado Félix y ha convertido a Naroa en la primera eliminada de la aventura.

