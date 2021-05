'Pannis quadratus' berritua

Oso zapore berezia du. Mitxoleta haziek, perrixalerenek eta, batez ere, mihilu haziek egiten dute 'pannis quadratusen' zaporea berezi. Anis ukitua balu bezala uzten du zapore arrastoa ahoan. Ogi sendoa da, osoa, eta itxura ederrekoa. Ponpeyako okinek egin zuten bezala, lau ebaki diametralek osatzen dute zortzi triangelutan banatua eskaini digute dastatzeko Gasteizko Artepaneko Txema Pascualek eta Andoaingo Arruti-ko Joxe Arrutik.

Orain hamabost egun "Faktoria"n Josu Lopez Gazpio zientzia dibulgatzaileak kontatu zuen nola berregin duten gastro-arkeologoek orain 2.000 urte Ponpeyan egindako ogiaren errezeta. Besubioko labaren azpian, denboraren kapsulan bezala gordeta egon da hiri erromatarraren egunerokoa eta, labe baten barruan, ogi bat, pannis quadratus bat, ikaztuta. Ogi hori ikertuta, zerrendatu dituzte orain osagaiak eta Joxe Arrutik eta Txema Pascualek propio berregin dute, irratsaioaren eskariz.

