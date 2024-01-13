Futbola
Bigarren Mailako golak
Hypermotion Ligako 22. jardunaldiko partida guztietako golak
EITB MEDIA
Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako hogeita bigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.
-
Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikus ditzakezu Hypermotion Ligako 2023-2024 denboraldiko hogeita bigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.
22. jardunaldia
Eibar 2-0 Racing Santander
Alcorcon-Mirandes
Levante-Albacete
Oviedo-Amorebieta
Tenerife-Elx
Burgos-Valladolid
Racing Ferrol-Espanyol
Andorra-Leganes
Cartagena - Vila-real B
Sporting-Huesca
Eldense-Zaragoza