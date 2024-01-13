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Futbola

Bigarren Mailako golak

Hypermotion Ligako 22. jardunaldiko partida guztietako golak

EITB MEDIA

Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako hogeita bigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.

  • Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

    Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikus ditzakezu Hypermotion Ligako 2023-2024 denboraldiko hogeita bigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.

22. jardunaldia

Eibar 2-0 Racing Santander

Alcorcon-Mirandes

Levante-Albacete

Oviedo-Amorebieta

Tenerife-Elx

Burgos-Valladolid

Racing Ferrol-Espanyol

Andorra-Leganes

Cartagena - Vila-real B

Sporting-Huesca

Eldense-Zaragoza

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